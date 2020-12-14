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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лип, 2024 17:36
Slon_Nosov написав:
У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ.
Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби?
Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є...
Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...
А як ви будете вирішувати зимою питання з циркуляцією теплоносія без генератора для насосів?
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Додано: Пон 15 лип, 2024 17:57
_Mykola_ написав: Slon_Nosov написав:
У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ.
Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби?
Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є...
Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...
А як ви будете вирішувати зимою питання з циркуляцією теплоносія без генератора для насосів?
Гарне питання...
Але чи буде тій теплоносій? А найголовніше, всі мешкаці не будуть платити за паливо, ця історія буде виглядати як пошук найдурніших кому більше за всіх треба. Якщо половина будинку не буде сплачувати то кількість неплатників буде лше зростати.
При тих відключеннях що зараз, будинок не встигне замерзнути, якщо не буде добами то історія г генератором буде коштувати як оренда іншої квартири з теплом.
Я можу пожити з батьками 4к або з тестем 2к квартири.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 18:33
Serg-ik написав: striped написав:
А мыслей "лучше бы не купил тогда.." не возникает сегодня?
или как в том анекдоте - "жалеть тоже нельзя"?
Ні разу. Чесно.
Я ридав, коли довелося прийняти рішення про купівлю на краю міста. Але зараз летить все від русні в центр і на лівий берег.
За оренду би платив, а роботи не маю. Житло не подешевшало з моменту купівлі. З якого боку не підійди- немає про що жаліти
Невже так складно з роботою?
Може форумчани допоможуть? Пишіть якщо що в лс
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Додано: Пон 15 лип, 2024 18:45
trololo написав: Serg-ik написав:
так зрозумів, що в Києві по суті немає заправок для балонів, лише в області. На заправках для авто заправляти не можна
чому не можна? будь яка газова заправка має перехідник для заправки побутових балонів, зазвичай заправщики просять 50 грн за клопоти
На мережевих заправках, де є бензин і газ заправляти балони прямо заборонено.
І, основна проблема в заправках балонів це перезаправка, їх треба зважувати, перед заправкою, тому що в ньому залишається газолін, і якщо його не спускати і не зважувати, через 5-10 заправок одним і тим же літражем отримаєте перезаправлений балон зі всіма наслідками.
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