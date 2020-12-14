Додано: Пон 15 лип, 2024 19:05

Slon_Nosov написав: Але чи буде тій теплоносій? А найголовніше, всі мешкаці не будуть платити за паливо, ця історія буде виглядати як пошук найдурніших кому більше за всіх треба. Якщо половина будинку не буде сплачувати то кількість неплатників буде лше зростати.

При тих відключеннях що зараз, будинок не встигне замерзнути, якщо не буде добами то історія г генератором буде коштувати як оренда іншої квартири з теплом.

Я можу пожити з батьками 4к або з тестем 2к квартири. Але чи буде тій теплоносій? А найголовніше, всі мешкаці не будуть платити за паливо, ця історія буде виглядати як пошук найдурніших кому більше за всіх треба. Якщо половина будинку не буде сплачувати то кількість неплатників буде лше зростати.При тих відключеннях що зараз, будинок не встигне замерзнути, якщо не буде добами то історія г генератором буде коштувати як оренда іншої квартири з теплом.Я можу пожити з батьками 4к або з тестем 2к квартири.

Теплоносій в теплопункті буде, як це було у 22/23 роках, до теплопунктів місто забезпечить, на критичних вузлах від котелень є генератори, а ось далі в будинок, то вже проблема будинку.З власного досвіду, при тих відключеннях які були у 22 без генератора, будинок все-рівно охолоджувався, хоча і не швидко.Практично у кожній квартирі регулятори на батареях були встановлені на максимум, але коли були морози, то цього не вистачало, і це при тому що будинок дуже добре утеплений.Коли у нашому будинку трохи прохолодно, панельки вже цокають зубами від холоду.Після того як був встановлений генератор, тепло було стабільним, і навіть вже коли потепліло прийняли рішення не у кожне відключення включати генератор.Проблема з генераторами практично одна, відсутність постанови кабміну щодо спрощення встановлення генераторів та зберіганння палива для ОСББ, ЖБК, УК + можливість включенні цього в тариф на обслуговування будинку. Для ОСББ це трохи простіше на зборах.Наразі встановлення стаціонарного генератора потребує доволі багато тяганини, а зберігання за закупівля палива це дуже неприємний головняк для юридичних осіб, ЖБК та УК не можуть це включити у тариф, хоча треба дозвіл від кабміну, і буде законно і справедливо і т.д.