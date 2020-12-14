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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лип, 2024 17:36
Slon_Nosov написав:
У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ.
Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби?
Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є...
Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...
А як ви будете вирішувати зимою питання з циркуляцією теплоносія без генератора для насосів?
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Додано: Пон 15 лип, 2024 17:57
_Mykola_ написав: Slon_Nosov написав:
У мене в будинку зараз мешканці верхніх поверхів бажають вирішити питання з водою та ліфтами за рахунок ОСББ.
Чи готові вони сплачувати паливо для роботи генератора самостійно, чи мають бажання за рахунок всіх мешканців мати комфорт протягом доби?
Я наприклад не маю бажання сплачувати роботу генератора поки я на роботі, піднятись можу один раз пішки, а вода і так є...
Тим більше що багато хто навіть утримання будинку не сплачує та має борги, як на мене ситуація утопична...
А як ви будете вирішувати зимою питання з циркуляцією теплоносія без генератора для насосів?
Гарне питання...
Але чи буде тій теплоносій? А найголовніше, всі мешкаці не будуть платити за паливо, ця історія буде виглядати як пошук найдурніших кому більше за всіх треба. Якщо половина будинку не буде сплачувати то кількість неплатників буде лше зростати.
При тих відключеннях що зараз, будинок не встигне замерзнути, якщо не буде добами то історія г генератором буде коштувати як оренда іншої квартири з теплом.
Я можу пожити з батьками 4к або з тестем 2к квартири.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 18:33
Serg-ik написав: striped написав:
А мыслей "лучше бы не купил тогда.." не возникает сегодня?
или как в том анекдоте - "жалеть тоже нельзя"?
Ні разу. Чесно.
Я ридав, коли довелося прийняти рішення про купівлю на краю міста. Але зараз летить все від русні в центр і на лівий берег.
За оренду би платив, а роботи не маю. Житло не подешевшало з моменту купівлі. З якого боку не підійди- немає про що жаліти
Невже так складно з роботою?
Може форумчани допоможуть? Пишіть якщо що в лс
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Додано: Пон 15 лип, 2024 18:45
trololo написав: Serg-ik написав:
так зрозумів, що в Києві по суті немає заправок для балонів, лише в області. На заправках для авто заправляти не можна
чому не можна? будь яка газова заправка має перехідник для заправки побутових балонів, зазвичай заправщики просять 50 грн за клопоти
На мережевих заправках, де є бензин і газ заправляти балони прямо заборонено.
І, основна проблема в заправках балонів це перезаправка, їх треба зважувати, перед заправкою, тому що в ньому залишається газолін, і якщо його не спускати і не зважувати, через 5-10 заправок одним і тим же літражем отримаєте перезаправлений балон зі всіма наслідками.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 19:05
Slon_Nosov написав:
Але чи буде тій теплоносій? А найголовніше, всі мешкаці не будуть платити за паливо, ця історія буде виглядати як пошук найдурніших кому більше за всіх треба. Якщо половина будинку не буде сплачувати то кількість неплатників буде лше зростати.
При тих відключеннях що зараз, будинок не встигне замерзнути, якщо не буде добами то історія г генератором буде коштувати як оренда іншої квартири з теплом.
Я можу пожити з батьками 4к або з тестем 2к квартири.
Теплоносій в теплопункті буде, як це було у 22/23 роках, до теплопунктів місто забезпечить, на критичних вузлах від котелень є генератори, а ось далі в будинок, то вже проблема будинку.
З власного досвіду, при тих відключеннях які були у 22 без генератора, будинок все-рівно охолоджувався, хоча і не швидко.
Практично у кожній квартирі регулятори на батареях були встановлені на максимум, але коли були морози, то цього не вистачало, і це при тому що будинок дуже добре утеплений.
Коли у нашому будинку трохи прохолодно, панельки вже цокають зубами від холоду.
Після того як був встановлений генератор, тепло було стабільним, і навіть вже коли потепліло прийняли рішення не у кожне відключення включати генератор.
Проблема з генераторами практично одна, відсутність постанови кабміну щодо спрощення встановлення генераторів та зберіганння палива для ОСББ, ЖБК, УК + можливість включенні цього в тариф на обслуговування будинку. Для ОСББ це трохи простіше на зборах.
Наразі встановлення стаціонарного генератора потребує доволі багато тяганини, а зберігання за закупівля палива це дуже неприємний головняк для юридичних осіб, ЖБК та УК не можуть це включити у тариф, хоча треба дозвіл від кабміну, і буде законно і справедливо і т.д.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 19:16
Slon_Nosov написав:
Гарне питання...
Але чи буде тій теплоносій? А найголовніше, всі мешкаці не будуть платити за паливо, ця історія буде виглядати як пошук найдурніших кому більше за всіх треба. Якщо половина будинку не буде сплачувати то кількість неплатників буде лше зростати.
При тих відключеннях що зараз, будинок не встигне замерзнути, якщо не буде добами то історія г генератором буде коштувати як оренда іншої квартири з теплом.
Я можу пожити з батьками 4к або з тестем 2к квартири.
Теплоносій скоріш за все буде. Бо за його відсутність якось мовчать, на відміну від електроенергії
При тих відключенням, що зараз, будинки не будуть встигати про грітися, бо якщо 6 годин на добу будуть давати електрику, тричі по 2 години, то квартира не встигне прогрітися нормально. І, я так розумію, якщо у новому будинку свій теплопункт, то навіть 1й поверх, не буде з теплоносієм без роботи насосу
Доречі, якщо всі поїдуть до тата жити, всі 100 відсотків квартир, опалення не треба вмикати? Все буде норм?
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Додано: Пон 15 лип, 2024 19:28
Теплоносій в теплопункті буде, як це було у 22/23 роках, до теплопунктів місто забезпечить, на критичних вузлах від котелень є генератори, а ось далі в будинок, то вже проблема будинку.
Коли у нашому будинку трохи прохолодно, панельки вже цокають зубами від холоду.
Після того як був встановлений генератор, тепло було стабільним, і навіть вже коли потепліло прийняли рішення не у кожне відключення включати генератор.
Проблема з генераторами практично одна, відсутність постанови кабміну щодо спрощення встановлення генераторів та зберіганння палива для ОСББ, ЖБК, УК + можливість включенні цього в тариф на обслуговування будинку. Для ОСББ це трохи простіше на зборах.
Наразі встановлення стаціонарного генератора потребує доволі багато тяганини, а зберігання за закупівля палива це дуже неприємний головняк для юридичних осіб, ЖБК та УК не можуть це включити у тариф, хоча треба дозвіл від кабміну, і буде законно і справедливо і т.д.
Думаю панелькам часів СРСР на 9 поверхами відключення електроенергії не критично, вистачить тиску від тепло пункту.
А новобудовам дійсно складно
Наприклад, у нас є варіант на 600 000 грн, інвертор+ 8 батарей по 5 кВт. Для 4х насосів: 2 на воду, 2 на опалення.
Люди не горять бажанням скинутись по 6-7 тис. грн.
Але цінник на квартиру в продажу через це не падає
Доречі, пропонував розглядати газовий генератор- є газ в сусідньому будинку. Всім пофіг
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Додано: Пон 15 лип, 2024 19:37
_Mykola_ написав: Slon_Nosov написав:
Але чи буде тій теплоносій? А найголовніше, всі мешкаці не будуть платити за паливо, ця історія буде виглядати як пошук найдурніших кому більше за всіх треба. Якщо половина будинку не буде сплачувати то кількість неплатників буде лше зростати.
При тих відключеннях що зараз, будинок не встигне замерзнути, якщо не буде добами то історія г генератором буде коштувати як оренда іншої квартири з теплом.
Я можу пожити з батьками 4к або з тестем 2к квартири.
Теплоносій в теплопункті буде, як це було у 22/23 роках, до теплопунктів місто забезпечить, на критичних вузлах від котелень є генератори, а ось далі в будинок, то вже проблема будинку.
З власного досвіду, при тих відключеннях які були у 22 без генератора, будинок все-рівно охолоджувався, хоча і не швидко.
Практично у кожній квартирі регулятори на батареях були встановлені на максимум, але коли були морози, то цього не вистачало, і це при тому що будинок дуже добре утеплений.
Коли у нашому будинку трохи прохолодно, панельки вже цокають зубами від холоду.
Після того як був встановлений генератор, тепло було стабільним, і навіть вже коли потепліло прийняли рішення не у кожне відключення включати генератор.
Проблема з генераторами практично одна, відсутність постанови кабміну щодо спрощення встановлення генераторів та зберіганння палива для ОСББ, ЖБК, УК + можливість включенні цього в тариф на обслуговування будинку. Для ОСББ це трохи простіше на зборах.
Наразі встановлення стаціонарного генератора потребує доволі багато тяганини, а зберігання за закупівля палива це дуже неприємний головняк для юридичних осіб, ЖБК та УК не можуть це включити у тариф, хоча треба дозвіл від кабміну, і буде законно і справедливо і т.д.
Тобто головна проблема, як завжди, - українські чиновники
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Додано: Пон 15 лип, 2024 19:39
Faceless написав: Serg-ik написав: striped написав:
А мыслей "лучше бы не купил тогда.." не возникает сегодня?
или как в том анекдоте - "жалеть тоже нельзя"?
Ні разу. Чесно.
Я ридав, коли довелося прийняти рішення про купівлю на краю міста. Але зараз летить все від русні в центр і на лівий берег.
За оренду би платив, а роботи не маю. Житло не подешевшало з моменту купівлі. З якого боку не підійди- немає про що жаліти
Невже так складно з роботою?
Може форумчани допоможуть? Пишіть якщо що в лс
Фейслес, а в курсі, що промисловість ледь дихає?
На генераторах домну не запустиш, і підйомний кран не прокрутиться без електроенергії
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Додано: Пон 15 лип, 2024 20:00
_Mykola_
на заправках заправляют баллоны без вопросов, не везде только есть переходник.
никто их не взвешивает и ничего с ними не случится, там отсечка по давлению есть, залить больше, чем надо не получится. в автогазе также нет никаких конденсирующихся фракций, баллон по 50 раз перезаправляли и никакой жидкости там нет, газ выходит весь под ноль.
но рукож*пам, которые не могут и не знают, как обращаться с газом, тащить баллоны в многоквартирный дом противопоказано, конечно.
ту же плиту под пропан надо перенастраивать, иначе будет копоть.
кстати, во многих странах такого понятия, как центральный газопровод в жилых домах не существует в принципе. весь старый Стамбул, к примеру, на баллонах готовит и ничего страшного. есть сервисы по доставке обменных баллонов, как вода в бутылях в киеве, заказываешь, привозят.
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