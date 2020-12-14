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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11858118591186011861
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Варшавский плюс. Секции на разных группах. Попеременно работают лифты секций и переподключаются насосы воды, отопления.
Оце я розумію, прогресивний підхід. Вузлом системи б
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:11

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Faceless написав:Невже так складно з роботою?
Може форумчани допоможуть?
А що - всі номери в найближчі ТЦК заблокували і неможливо дозвонитись туди? :lol:
Чи може і двері в Київських ТЦК позамуровували? :lol:

Робота в ЗСУ - вигідно, надійно, високооплачувано, а головне - надовго!!! :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:20

  smdtranz написав:на заправках заправляют баллоны без вопросов, не везде только есть переходник.
никто их не взвешивает и ничего с ними не случится, там отсечка по давлению есть, залить больше, чем надо не получится. в автогазе также нет никаких конденсирующихся фракций, баллон по 50 раз перезаправляли и никакой жидкости там нет, газ выходит весь под ноль
Підтверджую!
Ми теж вже 100500 раз балони перезаправляли... - на вогневих позиціях/в бліндажах переважно тільки на 5-тилітрових балонах і готуємо/розігріваємо їжу + чай/кава...
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:22

  Serg-ik написав:
Наприклад, у нас є варіант на 600 000 грн, інвертор+ 8 батарей по 5 кВт. Для 4х насосів: 2 на воду, 2 на опалення.
Люди не горять бажанням скинутись по 6-7 тис. грн.
Але цінник на квартиру в продажу через це не падає

Доречі, пропонував розглядати газовий генератор- є газ в сусідньому будинку. Всім пофіг

Так дизельний генератор на 4-насоси, якщо організувати їх поступове ввімкнення напевно вийде дешевше ніж інвертор і така кількість батарей. В розрахунок треба брати запуск по одному, щоб пускові струми були меншими, тоді генератор треба буде меншої потужності ніж та яка зазначена у паспортних характеристиках двигунів... коли вони запускаються споживаний струм дуже сильно зменшується, ми так брали на опалення, але його вистачило і на воду, і після запуска залишається 50% на інші потреби будинку.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У столиці Польщі нарахували десятки тисяч квартир, де ніхто не живе
У Варшаві щонайменше 37 000 квартир, які споживають електроенергії менше, ніж середній холодильник
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:30

  Успіх написав:Підтверджую!
Ми теж вже 100500 раз балони перезаправляли... - на вогневих позиціях/в бліндажах переважно тільки на 5-тилітрових балонах і готуємо/розігріваємо їжу + чай/кава...

У вас немає таких перепадів температур і він у вас відразу працює, зменшуючи тиск. Перезаряджений балон не має запасу по підвищенню тиску з ростом температури + далеко не всі балони мають аварійний клапан. І, розрив балона на відкритому просторі, да навіть у бліндажі, це далеко не теж саме що у панельці. :|
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:38

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:Підтверджую!
Ми теж вже 100500 раз балони перезаправляли... - на вогневих позиціях/в бліндажах переважно тільки на 5-тилітрових балонах і готуємо/розігріваємо їжу + чай/кава...

У вас немає таких перепадів температур і він у вас відразу працює, зменшуючи тиск. Перезаряджений балон не має запасу по підвищенню тиску з ростом температури + далеко не всі балони мають аварійний клапан. І, розрив балона на відкритому просторі, да навіть у бліндажі, це далеко не теж саме що у панельці. :|

Вибух 50 літрового балону, коли з морозу занести у хату, ще, мабуть, ніхто не пережив
10 літровий, напевно, менше вибухає - ліжко долетить не на місяць, а десь під Рокитне
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