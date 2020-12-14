Варшавский плюс. Секции на разных группах. Попеременно работают лифты секций и переподключаются насосы воды, отопления.
Оце я розумію, прогресивний підхід. Вузлом системи б
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лип, 2024 21:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Варшавский плюс. Секции на разных группах. Попеременно работают лифты секций и переподключаются насосы воды, отопления.
Оце я розумію, прогресивний підхід. Вузлом системи б
Додано: Пон 15 лип, 2024 21:11
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Додано: Пон 15 лип, 2024 21:20
Підтверджую!
Ми теж вже 100500 раз балони перезаправляли... - на вогневих позиціях/в бліндажах переважно тільки на 5-тилітрових балонах і готуємо/розігріваємо їжу + чай/кава...
Додано: Пон 15 лип, 2024 21:22
Так дизельний генератор на 4-насоси, якщо організувати їх поступове ввімкнення напевно вийде дешевше ніж інвертор і така кількість батарей. В розрахунок треба брати запуск по одному, щоб пускові струми були меншими, тоді генератор треба буде меншої потужності ніж та яка зазначена у паспортних характеристиках двигунів... коли вони запускаються споживаний струм дуже сильно зменшується, ми так брали на опалення, але його вистачило і на воду, і після запуска залишається 50% на інші потреби будинку.
Додано: Пон 15 лип, 2024 21:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 15 лип, 2024 21:30
У вас немає таких перепадів температур і він у вас відразу працює, зменшуючи тиск. Перезаряджений балон не має запасу по підвищенню тиску з ростом температури + далеко не всі балони мають аварійний клапан. І, розрив балона на відкритому просторі, да навіть у бліндажі, це далеко не теж саме що у панельці.
Додано: Пон 15 лип, 2024 21:38
Вибух 50 літрового балону, коли з морозу занести у хату, ще, мабуть, ніхто не пережив
10 літровий, напевно, менше вибухає - ліжко долетить не на місяць, а десь під Рокитне
Додано: Вів 16 лип, 2024 06:52
Проте квартиранти чомусь масово переселяються з 25-поверхових "неохрущів" в низьклпрверхрву забудову. Там оренда зростає, а в "неохрущах" - падає.
МуТрий нароТ зрозумів, що довго ходити пішки на 20+ поверх якось важко, а витрачати 1500 доларів на генератори і 100 доларів щомісячно на паливо - якось накладно.
Тому 25+ поверхівки миттєво морально зістарились
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