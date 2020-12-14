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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лип, 2024 21:22
Serg-ik написав:
Наприклад, у нас є варіант на 600 000 грн, інвертор+ 8 батарей по 5 кВт. Для 4х насосів: 2 на воду, 2 на опалення.
Люди не горять бажанням скинутись по 6-7 тис. грн.
Але цінник на квартиру в продажу через це не падає
Доречі, пропонував розглядати газовий генератор- є газ в сусідньому будинку. Всім пофіг
Так дизельний генератор на 4-насоси, якщо організувати їх поступове ввімкнення напевно вийде дешевше ніж інвертор і така кількість батарей. В розрахунок треба брати запуск по одному, щоб пускові струми були меншими, тоді генератор треба буде меншої потужності ніж та яка зазначена у паспортних характеристиках двигунів... коли вони запускаються споживаний струм дуже сильно зменшується, ми так брали на опалення, але його вистачило і на воду, і після запуска залишається 50% на інші потреби будинку.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 21:23
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Додано: Пон 15 лип, 2024 21:30
Успіх написав:
Підтверджую!
Ми теж вже 100500 раз балони перезаправляли... - на вогневих позиціях/в бліндажах переважно тільки на 5-тилітрових балонах і готуємо/розігріваємо їжу + чай/кава...
У вас немає таких перепадів температур і він у вас відразу працює, зменшуючи тиск. Перезаряджений балон не має запасу по підвищенню тиску з ростом температури + далеко не всі балони мають аварійний клапан. І, розрив балона на відкритому просторі, да навіть у бліндажі, це далеко не теж саме що у панельці.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 21:38
_Mykola_ написав: Успіх написав:
Підтверджую!
Ми теж вже 100500 раз балони перезаправляли... - на вогневих позиціях/в бліндажах переважно тільки на 5-тилітрових балонах і готуємо/розігріваємо їжу + чай/кава...
У вас немає таких перепадів температур і він у вас відразу працює, зменшуючи тиск. Перезаряджений балон не має запасу по підвищенню тиску з ростом температури + далеко не всі балони мають аварійний клапан. І, розрив балона на відкритому просторі, да навіть у бліндажі, це далеко не теж саме що у панельці.
Вибух 50 літрового балону, коли з морозу занести у хату, ще, мабуть, ніхто не пережив
10 літровий, напевно, менше вибухає - ліжко долетить не на місяць, а десь під Рокитне
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Додано: Вів 16 лип, 2024 10:12
навєс,
могли би ще бички під вікнами порахувати для більшої точності
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flyman
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Додано: Вів 16 лип, 2024 11:12
Періодично, читаю, що деякі діячі для боротьби з pustostanamy пропонують ввести кадастральный податок. Тобто для тих хто має більше однієї квартири у власності.
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Bolt
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Додано: Вів 16 лип, 2024 11:28
Bolt написав:
Періодично, читаю, що деякі діячі для боротьби з pustostanamy пропонують ввести кадастральный податок. Тобто для тих хто має більше однієї квартири у власності.
Ні!!!!
Укро-бидло-Ыліта ніколи не піде на те, щоб себе обкласти податками!
Тому простому нароТу, хто має більше 1-ї квартири - нічого не загрожує.
При цій хуторянській владі - жодних реформ тут не буде.
Навіть не сподівайтесь.
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Frant
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Додано: Вів 16 лип, 2024 11:41
Frant написав: Bolt написав:
Періодично, читаю, що деякі діячі для боротьби з pustostanamy пропонують ввести кадастральный податок. Тобто для тих хто має більше однієї квартири у власності.
Ні!!!!
Укро-бидло-Ыліта ніколи не піде на те, щоб себе обкласти податками!
Тому простому нароТу, хто має більше 1-ї квартири - нічого не загрожує.
При цій хуторянській владі - жодних реформ тут не буде.
Навіть не сподівайтесь.
рішення просте і потужне: отнять і подєліть
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flyman
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Додано: Вів 16 лип, 2024 11:58
Frant написав: Bolt написав:
Періодично, читаю, що деякі діячі для боротьби з pustostanamy пропонують ввести кадастральный податок. Тобто для тих хто має більше однієї квартири у власності.
Ні!!!!
Укро-бидло-Ыліта ніколи не піде на те, щоб себе обкласти податками!
Тому простому нароТу, хто має більше 1-ї квартири - нічого не загрожує.
При цій хуторянській владі - жодних реформ тут не буде.
Навіть не сподівайтесь.
Я про Польшу пишу.
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Bolt
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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