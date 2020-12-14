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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лип, 2024 21:22
Serg-ik написав:
Наприклад, у нас є варіант на 600 000 грн, інвертор+ 8 батарей по 5 кВт. Для 4х насосів: 2 на воду, 2 на опалення.
Люди не горять бажанням скинутись по 6-7 тис. грн.
Але цінник на квартиру в продажу через це не падає
Доречі, пропонував розглядати газовий генератор- є газ в сусідньому будинку. Всім пофіг
Так дизельний генератор на 4-насоси, якщо організувати їх поступове ввімкнення напевно вийде дешевше ніж інвертор і така кількість батарей. В розрахунок треба брати запуск по одному, щоб пускові струми були меншими, тоді генератор треба буде меншої потужності ніж та яка зазначена у паспортних характеристиках двигунів... коли вони запускаються споживаний струм дуже сильно зменшується, ми так брали на опалення, але його вистачило і на воду, і після запуска залишається 50% на інші потреби будинку.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 21:23
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Додано: Пон 15 лип, 2024 21:30
Успіх написав:
Підтверджую!
Ми теж вже 100500 раз балони перезаправляли... - на вогневих позиціях/в бліндажах переважно тільки на 5-тилітрових балонах і готуємо/розігріваємо їжу + чай/кава...
У вас немає таких перепадів температур і він у вас відразу працює, зменшуючи тиск. Перезаряджений балон не має запасу по підвищенню тиску з ростом температури + далеко не всі балони мають аварійний клапан. І, розрив балона на відкритому просторі, да навіть у бліндажі, це далеко не теж саме що у панельці.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 21:38
_Mykola_ написав: Успіх написав:
Підтверджую!
Ми теж вже 100500 раз балони перезаправляли... - на вогневих позиціях/в бліндажах переважно тільки на 5-тилітрових балонах і готуємо/розігріваємо їжу + чай/кава...
У вас немає таких перепадів температур і він у вас відразу працює, зменшуючи тиск. Перезаряджений балон не має запасу по підвищенню тиску з ростом температури + далеко не всі балони мають аварійний клапан. І, розрив балона на відкритому просторі, да навіть у бліндажі, це далеко не теж саме що у панельці.
Вибух 50 літрового балону, коли з морозу занести у хату, ще, мабуть, ніхто не пережив
10 літровий, напевно, менше вибухає - ліжко долетить не на місяць, а десь під Рокитне
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Додано: Вів 16 лип, 2024 10:12
навєс,
могли би ще бички під вікнами порахувати для більшої точності
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Додано: Вів 16 лип, 2024 11:12
Періодично, читаю, що деякі діячі для боротьби з pustostanamy пропонують ввести кадастральный податок. Тобто для тих хто має більше однієї квартири у власності.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 21:18
Близько 20:00 у ЖК Варшавський+ вже втретє вибухнув трансформатор. Місцеві кажуть, що 3 будинки вже 2 доби без електропостачання.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 21:50
Faceless написав: Serg-ik написав: striped написав:
А мыслей "лучше бы не купил тогда.." не возникает сегодня?
или как в том анекдоте - "жалеть тоже нельзя"?
Ні разу. Чесно.
Я ридав, коли довелося прийняти рішення про купівлю на краю міста. Але зараз летить все від русні в центр і на лівий берег.
За оренду би платив, а роботи не маю. Житло не подешевшало з моменту купівлі. З якого боку не підійди- немає про що жаліти
Невже так складно з роботою?
Може форумчани допоможуть? Пишіть якщо що в лс
Фейслес, де Ви живёте - в Швейцарії чи в Німеччині?
*****
Мучительна агония государства .
Какой же огромный потенциал был у этой территории до 1991, что самостийные уроды дерибанили его аж 33 года!
Придурки, которые за 10 лет войны не построили ни одного порохового завода, не открыли ни одной ветки метро в столице, не создали ни одной массовой баллистической ракеты.
Ничего. Нули нулячие.
Ну, уже скоро финиш.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Концепция "потужної пшенично-чавунної держави" с олигархами и средней ЗП у пересичного 240 евро/мес - позорно провалилась.
Украинской Ылите нечего предложить своему народу.
Посему дни ее сочтены.
П.С. Чтоб не было иллюзий - энергетику придурки будут отстраивать так же, как они строили пороховые заводы и метро на Теремки. По иному они не умеют.
Посему темный народ будет жить в темноте - как заслужил.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 22:57
ТП горять по всій країні. техумови ахметовенерго роздавали без їх виконання з реконструкції, а гроші - в карман.
вже почали вибухати і генератори. генератор - це аварійне тимчасове джерело електрики, а не постійне.
розмовляв в сільпо, в новусі з менеджерами, продукти - пропадають, генератори не тягнуть. назріває коллапс. тим більше, що розхід палива на такій спекі раза в 4 більше по словам їх власників в кафе
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Додано: Вів 16 лип, 2024 23:09
Бетон
Пропий В̶а̶р̶ш̶а̶в̶с̶ь̶к̶и̶й пустирник. Жара спаде на днях.
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