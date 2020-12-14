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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11859118601186111862
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 23:12

  Hotab написав:Бетон
Пропий В̶а̶р̶ш̶а̶в̶с̶ь̶к̶и̶й пустирник. Жара спаде на днях.

я неделю на открытой площадке с утра до вечера.
мне нужен коллапс. а лучше метеорит, шоб уже сдохнуть и не мучаться
кстати, холодильник решил самоуничтожиться, падла. химическая бомба из смеси тухлых продуктов готова
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 23:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пошкоджену внаслідок обстрілів РФ ТЕЦ-6, що в Деснянському районі Києва, відремонтують за понад 30 мільйонів гривень, йдеться на сайті публічних закупівель «Прозорро».

Замовником робіт є КП «Київтеплоенерго». У межах робіт проведуть капітальний ремонт і реставрацію пошкодженої будівлі водогрійної та пускової котельні ТЕЦ-6. Переможець тендеру – ТОВ «Віра».

Загалом на ремонт виділили 30 мільйонів 745 тисяч гривень. Роботи мають завершити до 15 жовтня, до початку опалювального сезону.

Напередодні в КМДА заявили, що вже відновили дві третини енергооб’єктів, пошкоджених після атак РФ. Систему виробництва електроенергії і тепла планують децентралізувати. Для цього побудують ТЕЦ малої і середньої потужності. Наразі в місті збільшують кількість мобільних пересувних котелень.

https://www.village.com.ua/village/city ... niv-griven
kingkongovets
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