я неделю на открытой площадке с утра до вечера.
мне нужен коллапс. а лучше метеорит, шоб уже сдохнуть и не мучаться
кстати, холодильник решил самоуничтожиться, падла. химическая бомба из смеси тухлых продуктов готова
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Додано: Вів 16 лип, 2024 23:12
Додано: Вів 16 лип, 2024 23:19
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Пошкоджену внаслідок обстрілів РФ ТЕЦ-6, що в Деснянському районі Києва, відремонтують за понад 30 мільйонів гривень, йдеться на сайті публічних закупівель «Прозорро».
Замовником робіт є КП «Київтеплоенерго». У межах робіт проведуть капітальний ремонт і реставрацію пошкодженої будівлі водогрійної та пускової котельні ТЕЦ-6. Переможець тендеру – ТОВ «Віра».
Загалом на ремонт виділили 30 мільйонів 745 тисяч гривень. Роботи мають завершити до 15 жовтня, до початку опалювального сезону.
Напередодні в КМДА заявили, що вже відновили дві третини енергооб’єктів, пошкоджених після атак РФ. Систему виробництва електроенергії і тепла планують децентралізувати. Для цього побудують ТЕЦ малої і середньої потужності. Наразі в місті збільшують кількість мобільних пересувних котелень.
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