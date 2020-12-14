я неделю на открытой площадке с утра до вечера.
мне нужен коллапс. а лучше метеорит, шоб уже сдохнуть и не мучаться
кстати, холодильник решил самоуничтожиться, падла. химическая бомба из смеси тухлых продуктов готова
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Додано: Вів 16 лип, 2024 23:12
Додано: Вів 16 лип, 2024 23:19
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Пошкоджену внаслідок обстрілів РФ ТЕЦ-6, що в Деснянському районі Києва, відремонтують за понад 30 мільйонів гривень, йдеться на сайті публічних закупівель «Прозорро».
Замовником робіт є КП «Київтеплоенерго». У межах робіт проведуть капітальний ремонт і реставрацію пошкодженої будівлі водогрійної та пускової котельні ТЕЦ-6. Переможець тендеру – ТОВ «Віра».
Загалом на ремонт виділили 30 мільйонів 745 тисяч гривень. Роботи мають завершити до 15 жовтня, до початку опалювального сезону.
Напередодні в КМДА заявили, що вже відновили дві третини енергооб’єктів, пошкоджених після атак РФ. Систему виробництва електроенергії і тепла планують децентралізувати. Для цього побудують ТЕЦ малої і середньої потужності. Наразі в місті збільшують кількість мобільних пересувних котелень.
Додано: Сер 17 лип, 2024 00:05
Чергова лапша для довірливих громадян.
Вельми схоже, що при цій владі зимою взагалі будемо без електроенергії сидіти.
Що не доб'ють московити, те самостійники продадуть за валюту в Європу, в своїх дерибан-традиціях
Додано: Сер 17 лип, 2024 00:09
Українські чиновники хочуть всю укро-економіку перевести на генератори і сонячні панелі. Декомунізувати її. Нафіг ті атомні станції?
Треба й решту подарувати росіянам - укро-бидло-їліті вони того не потрібні. Чи продати, за помірні гроші.
Без підготовки, з місця в кар'єр.
Типу, "вайни нє будєт!", як репетував один знатний стратех
Додано: Сер 17 лип, 2024 00:32
Дизель как раз рассчитан всё тянуть
Просто при воздушном охлаждении блока и главное головки надо усилить при таких температурах там циркуляцию возлуха вплоть до какой то принудительной и можно даже периодически устраивать коробке генератора(не блоку с электрикой, в том числе и НЕ силовой) "бразильский кондиционер"
Тупо прочитать инструкцию к тому генератору, лучше с проф.переводчиком оригинальную, и следовать её пунктам.
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