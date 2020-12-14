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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11859118601186111862
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 23:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пошкоджену внаслідок обстрілів РФ ТЕЦ-6, що в Деснянському районі Києва, відремонтують за понад 30 мільйонів гривень, йдеться на сайті публічних закупівель «Прозорро».

Замовником робіт є КП «Київтеплоенерго». У межах робіт проведуть капітальний ремонт і реставрацію пошкодженої будівлі водогрійної та пускової котельні ТЕЦ-6. Переможець тендеру – ТОВ «Віра».

Загалом на ремонт виділили 30 мільйонів 745 тисяч гривень. Роботи мають завершити до 15 жовтня, до початку опалювального сезону.

Напередодні в КМДА заявили, що вже відновили дві третини енергооб’єктів, пошкоджених після атак РФ. Систему виробництва електроенергії і тепла планують децентралізувати. Для цього побудують ТЕЦ малої і середньої потужності. Наразі в місті збільшують кількість мобільних пересувних котелень.

https://www.village.com.ua/village/city ... niv-griven
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 00:32

  Бетон написав:ТП горять по всій країні. техумови ахметовенерго роздавали без їх виконання з реконструкції, а гроші - в карман.
вже почали вибухати і генератори. генератор - це аварійне тимчасове джерело електрики, а не постійне.
розмовляв в сільпо, в новусі з менеджерами, продукти - пропадають, генератори не тягнуть. назріває коллапс. тим більше, що розхід палива на такій спекі раза в 4 більше по словам їх власників в кафе

Дизель как раз рассчитан всё тянуть
Просто при воздушном охлаждении блока и главное головки надо усилить при таких температурах там циркуляцию возлуха вплоть до какой то принудительной и можно даже периодически устраивать коробке генератора(не блоку с электрикой, в том числе и НЕ силовой) "бразильский кондиционер"
Тупо прочитать инструкцию к тому генератору, лучше с проф.переводчиком оригинальную, и следовать её пунктам.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 08:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

зато сильпо может зимой держать градусов 10-12 тепла внутри и таким образом вообще почти обнулить расходы на холодильники.

по этой аномальной жаре не нужно судить, сейчас и у русни отключают свет, так там даже не 37 градусов, а 30-32. понятно, что сейчас тяжело. завтра и далее уже будет легче. починят то что можно быстро да и все.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 08:45

  kingkongovets написав:Пошкоджену внаслідок обстрілів РФ ТЕЦ-6, що в Деснянському районі Києва, відремонтують за понад 30 мільйонів гривень, йдеться на сайті публічних закупівель «Прозорро».

Замовником робіт є КП «Київтеплоенерго». У межах робіт проведуть капітальний ремонт і реставрацію пошкодженої будівлі водогрійної та пускової котельні ТЕЦ-6. Переможець тендеру – ТОВ «Віра».

Загалом на ремонт виділили 30 мільйонів 745 тисяч гривень. Роботи мають завершити до 15 жовтня, до початку опалювального сезону.

Напередодні в КМДА заявили, що вже відновили дві третини енергооб’єктів, пошкоджених після атак РФ. Систему виробництва електроенергії і тепла планують децентралізувати. Для цього побудують ТЕЦ малої і середньої потужності. Наразі в місті збільшують кількість мобільних пересувних котелень.

https://www.village.com.ua/village/city ... niv-griven

Зруйновані ТЕЦ відремонтували, а окуповані території - звільнили, так?
Все гуд?
Косноязичні керманичі продовжують дерибан?
Поки не прийшла нова влада
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 08:48

  kingkongovets написав:Зображення

Близько 20:00 у ЖК Варшавський+ вже втретє вибухнув трансформатор. Місцеві кажуть, що 3 будинки вже 2 доби без електропостачання.



так а шо это за будка? какая там мощность? опять сэкономили?)
охлаждение там существует вообще?
при такой нагрузке, когда все одновременно включают всё подряд, там надо некислый запас по мощности, ТУ мирного времени не подходят. правда, и трансформаторы недорогие относительно

плюс ворота открыть при такой жаре, чтоб продувалось
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 09:15

  барабашов написав:
  Бетон написав:ТП горять по всій країні. техумови ахметовенерго роздавали без їх виконання з реконструкції, а гроші - в карман.
вже почали вибухати і генератори. генератор - це аварійне тимчасове джерело електрики, а не постійне.
розмовляв в сільпо, в новусі з менеджерами, продукти - пропадають, генератори не тягнуть. назріває коллапс. тим більше, що розхід палива на такій спекі раза в 4 більше по словам їх власників в кафе

Дизель как раз рассчитан всё тянуть
Просто при воздушном охлаждении блока и главное головки надо усилить при таких температурах там циркуляцию возлуха вплоть до какой то принудительной и можно даже периодически устраивать коробке генератора(не блоку с электрикой, в том числе и НЕ силовой) "бразильский кондиционер"
Тупо прочитать инструкцию к тому генератору, лучше с проф.переводчиком оригинальную, и следовать её пунктам.

Бро, я имею в виду не станции 30..100 кВт и больше а обычные бытовые бензиновые генераторы, которых сотни тысяч торохтят у малого бизнеса
Бетон
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