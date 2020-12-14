Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пошкоджену внаслідок обстрілів РФ ТЕЦ-6, що в Деснянському районі Києва, відремонтують за понад 30 мільйонів гривень, йдеться на сайті публічних закупівель «Прозорро».
Замовником робіт є КП «Київтеплоенерго». У межах робіт проведуть капітальний ремонт і реставрацію пошкодженої будівлі водогрійної та пускової котельні ТЕЦ-6. Переможець тендеру – ТОВ «Віра».
Загалом на ремонт виділили 30 мільйонів 745 тисяч гривень. Роботи мають завершити до 15 жовтня, до початку опалювального сезону.
Напередодні в КМДА заявили, що вже відновили дві третини енергооб’єктів, пошкоджених після атак РФ. Систему виробництва електроенергії і тепла планують децентралізувати. Для цього побудують ТЕЦ малої і середньої потужності. Наразі в місті збільшують кількість мобільних пересувних котелень.
Бетон написав:ТП горять по всій країні. техумови ахметовенерго роздавали без їх виконання з реконструкції, а гроші - в карман. вже почали вибухати і генератори. генератор - це аварійне тимчасове джерело електрики, а не постійне. розмовляв в сільпо, в новусі з менеджерами, продукти - пропадають, генератори не тягнуть. назріває коллапс. тим більше, що розхід палива на такій спекі раза в 4 більше по словам їх власників в кафе
Дизель как раз рассчитан всё тянуть Просто при воздушном охлаждении блока и главное головки надо усилить при таких температурах там циркуляцию возлуха вплоть до какой то принудительной и можно даже периодически устраивать коробке генератора(не блоку с электрикой, в том числе и НЕ силовой) "бразильский кондиционер" Тупо прочитать инструкцию к тому генератору, лучше с проф.переводчиком оригинальную, и следовать её пунктам.
зато сильпо может зимой держать градусов 10-12 тепла внутри и таким образом вообще почти обнулить расходы на холодильники.
по этой аномальной жаре не нужно судить, сейчас и у русни отключают свет, так там даже не 37 градусов, а 30-32. понятно, что сейчас тяжело. завтра и далее уже будет легче. починят то что можно быстро да и все.
Близько 20:00 у ЖК Варшавський+ вже втретє вибухнув трансформатор. Місцеві кажуть, що 3 будинки вже 2 доби без електропостачання.
так а шо это за будка? какая там мощность? опять сэкономили?) охлаждение там существует вообще? при такой нагрузке, когда все одновременно включают всё подряд, там надо некислый запас по мощности, ТУ мирного времени не подходят. правда, и трансформаторы недорогие относительно
плюс ворота открыть при такой жаре, чтоб продувалось
Бетон написав:ТП горять по всій країні. техумови ахметовенерго роздавали без їх виконання з реконструкції, а гроші - в карман. вже почали вибухати і генератори. генератор - це аварійне тимчасове джерело електрики, а не постійне. розмовляв в сільпо, в новусі з менеджерами, продукти - пропадають, генератори не тягнуть. назріває коллапс. тим більше, що розхід палива на такій спекі раза в 4 більше по словам їх власників в кафе
Дизель как раз рассчитан всё тянуть Просто при воздушном охлаждении блока и главное головки надо усилить при таких температурах там циркуляцию возлуха вплоть до какой то принудительной и можно даже периодически устраивать коробке генератора(не блоку с электрикой, в том числе и НЕ силовой) "бразильский кондиционер" Тупо прочитать инструкцию к тому генератору, лучше с проф.переводчиком оригинальную, и следовать её пунктам.
Бро, я имею в виду не станции 30..100 кВт и больше а обычные бытовые бензиновые генераторы, которых сотни тысяч торохтят у малого бизнеса
Близько 20:00 у ЖК Варшавський+ вже втретє вибухнув трансформатор. Місцеві кажуть, що 3 будинки вже 2 доби без електропостачання.
Это не ТП, а временный строительный трансформатор на балансе у застройщика. Подключение по временной схеме. ТУ не согласованы. Всё как всегда в ЛохоМОПах. Я бы этих нелегалов поотключал нафиг Пускай идут в очередь согласовывать ТУ.
Бетон написав:ТП горять по всій країні. техумови ахметовенерго роздавали без їх виконання з реконструкції, а гроші - в карман. вже почали вибухати і генератори. генератор - це аварійне тимчасове джерело електрики, а не постійне. розмовляв в сільпо, в новусі з менеджерами, продукти - пропадають, генератори не тягнуть. назріває коллапс. тим більше, що розхід палива на такій спекі раза в 4 більше по словам їх власників в кафе
Дизель как раз рассчитан всё тянуть Просто при воздушном охлаждении блока и главное головки надо усилить при таких температурах там циркуляцию возлуха вплоть до какой то принудительной и можно даже периодически устраивать коробке генератора(не блоку с электрикой, в том числе и НЕ силовой) "бразильский кондиционер" Тупо прочитать инструкцию к тому генератору, лучше с проф.переводчиком оригинальную, и следовать её пунктам.
Бро, я имею в виду не станции 30..100 кВт и больше а обычные бытовые бензиновые генераторы, которых сотни тысяч торохтят у малого бизнеса
Бенз в гонках(не при таких конечно температурах, не по дюнам) тоже используется Амеры вообще дизеля недолюбливают, как и азиаты с их как правило немалыми температурами во время рейдов. Просто бензиновый генератор с простейшим блоком и воздушным охлаждением нельзя крутить(дёргать обороты), давать отдых(комбинировать с зарядной станцией), не эксплуатировать в околокритических условиях с предкритической нагрузкой. Если же дрюкать генератор с двигателем от мопеда как тот мопед малолетки вечером на тусовке на районе, то конечно он и ста часов может не отработать до капремонта(не имеющего часто смысла)
Slon_Nosov написав:Та вони ще більше хочуть на ліфті підійматись, чим блище до 24 поверху тим актуальніше... Тому тільки геренатор. А самі активні жінки яки не розуміють як це все працює та скільки коштує. Мабуть прихільниці простих рішень...
обладнати ліфти платіжними терміналами (кажуть в Бородянці так давно зробили): хочеш кататися плати, при відключеннях "генераторний тариф"
поїздка у ліфті за ціною поїздки на таксі класу люкс ?
UA написав:Это не ТП, а временный строительный трансформатор на балансе у застройщика. Подключение по временной схеме. ТУ не согласованы. Всё как всегда в ЛохоМОПах. Я бы этих нелегалов поотключал нафиг Пускай идут в очередь согласовывать ТУ.
тг-канали пишуть про «трансформаторні підстанції», там і відео є, на вигляд - сучасне приміщення для тп
до речі пишуть що з попередньої пожежі не пройшло і доби
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 17 лип, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.