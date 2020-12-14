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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лип, 2024 12:17
flysoulfly написав: Frant написав:
Цікава свіжа інформація.
"❗️В разі штрафів ухилянта на загальну суму понад 160 тисяч грн без сплати — можуть забрати єдине житло
Я думаю, що житло будуть віддавати, хто воює за Україну.
у Харкові-Краматорську-Херсоні ще не відбирають за несплату таких сум (комунальникам)?
Как сказала плиточник из лисичанска, пусть забирают его квартиру и попробуют продать
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