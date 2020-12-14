flysoulfly написав:у Харкові-Краматорську-Херсоні ще не відбирають за несплату таких сум (комунальникам)?
Как сказала плиточник из лисичанска, пусть забирают его квартиру и попробуют продать
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:17
Как сказала плиточник из лисичанска, пусть забирают его квартиру и попробуют продать
Додано: Сер 17 лип, 2024 12:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Тунель метро між станціями «Деміївська» та «Либідська», зачинений на ремонт, уже почали будувати.
Початок будівництва тунелю означає, що там уже є підготовлена основа, яка опирається на стабільний ґрунт. На ній влаштували кілька шарів бетонної та залізобетонної плити, гідроізоляції і захисний шар.
Окрім того, на майданчик вже почали завозити електричні кабелі для відновлення інженерних мереж всередині тунелю.
До цього там проводили підготовчі роботи, які займають більше часу, ніж зведення конструкцій. Натомість зараз будівельники уже створили всі умови, щоби звести монолітний залізобетонний відтинок тунелю і пустити рух поїздів.
Отже, сьогодні все ще чинним є прогноз про відновлення руху на початку осені. А конструкції тунелю мають збудувати до кінця літа.
Додано: Сер 17 лип, 2024 12:34
kingkongovets
ККЦ, навіщо ти постиш куєту?
Давно всім ясно, що на цій території слід повністю замінити керівництво, доки нинішнє не довело державу і людей до стану Африки чи Латинської Америки.
"Страна крепких безхозяйственников"
Востаннє редагувалось Frant в Сер 17 лип, 2024 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 лип, 2024 12:37
Чемодан, вокзал => на виключно чесну територію франтівщини, забудовану теплими ламповим хрущиками. Нє? Навіщо ж так мучатися тут?
Додано: Сер 17 лип, 2024 12:39
Вам добре в цій країні зараз? Відключення світла і війна вас не стосуються?
Пишете нам з Лазурного берега чи з Куршавелю? Вам подобається те, що тут робиться 33 роки?
Неграмотні жадібні уроди 33 роки добивають державу.
Вщент її об,їла, самостійна придуркувата сволота у вишитих сорочках, яка не здатна навіть побудувати міст через Дніпро в своїй столиці для зменшення трафіка, за 33 роки.
Не змогла відкрити нову гілку метро за 33 роки - затопило водою через 4 роки експлуатації.
І тут чиновнички з КМДА очі замилюють.
Якщо не здатні нічого налагодити, 33 роки не хочуть боротись з корупцією, не мають сили волі перевести економіку на військові рейки, не здатні набудувати порохових і ракетних заводів - слід віддати територію бувшим власникам. По польський кордон. А не пудрити мізки населенню популістичними байками про світле майбутнє і нищити вщент те, що було збудовано до придурків.
А тут пише лише ясновельможне панство, і лише про 500-1000 м2 маєтки і 25-поверхові новобуди?
Пан вже вивчив частушку про Директорію, вагон і територію?
Скоро знадобиться, з такими хазяїнами, як нинішні Українській Ыліті не можна довірити поганий колгосп, не те що державу. Наслідки скоро самі побачите, власними очима.
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:05
я думав що ви просто дурачок, а ви натуральний пособник нацизму. віддати "територію" підарам, щоб вони повбивали всіх, кого захочуть? нормальний підхід. тільки де впевненість, що вас самого не вбють? просто підете останнім..
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:09
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
хто воно є таке давно зрозуміло
а от чому його тут досі не забанили навічно - збагнути ніяк не можу
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:10
пан не хоче пошукати винних в іншому місці?
Трохи повище?
Там, де хтось обіцяв "вайни нє будєт", "да какая разніца"?
Хто вперто, до 22.02.2024 тягнув з оголошенням мобілізації? Хто завалив ракетну і артилерійську програми? Хто здав без бою 2 області і найбільшу в Європі атомну станцію? Хто прос.рав мобілізацію? Хто не здатен побудувати підземні заводи за 2,5 роки війни?
Придурки, класичні дауни - не готувались до війни і змушені були реагувати запізно. Вони вщент рознесли те, що було збудовано до них. І винний в тому Франт?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 17 лип, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:12
да він в мене в бані був, тут зайшов глянуть, може щось нове придумав, а не пише те саме 100500 раз підряд. придумав бачу. співучасник російських злочинів.. за що нам це все хз.. в амплуа безграмотного проффесора він виглядав смішно, але не по злому. а тут такий пособник окупантів виявився, любо дорого
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