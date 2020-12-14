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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:13
trololo написав: kingkongovets написав:
хто воно є таке давно зрозуміло
а от чому його тут досі не забанили навічно - збагнути ніяк не можу
да він в мене в бані був, тут зайшов глянуть, може щось нове придумав, а не пише те саме 100500 раз підряд. придумав бачу. співучасник російських злочинів.. за що нам це все хз.. в амплуа безграмотного проффесора він виглядав смішно, але не по злому. а тут такий пособник окупантів виявився, любо дорого
Трололо, шукай посібників московитів іншому місці.
ось тут:
Frant написав:
вони не здатні нічого налагодити, 33 роки не хочуть боротись з корупцією, не мають сили волі перевести економіку на військові рейки, не здатні набудувати порохових і ракетних заводів
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 17 лип, 2024 13:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:14
ішак, ти натурально тільки що підтримав нацистську окупацію. мабуть геноцид та удари по онкохворим дітям це все-таки гірше злочин, ніж не побудований ракетний завод и не викопані фортифікації?
ви від спеки вже розучились відрізняти погане від абсолютного зла?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:15
trololo написав:
ішак, ти натурально тільки що підтримав нацистську окупацію. мабуть геноцид та удари по онкохворим дітям це все-таки гірше злочин, ніж не побудований ракетний завод и не викопані фортифікації?
Чому українська влада не готувалась до війни?
Чому й зараз вона використовує лише 1/3 того, що треба робити?
Чому немає жодної боротьби з корупцією?
Придурок, подумай над цим.
trololo написав:
ішак, ти натурально тільки що підтримав нацистську окупацію.
Ти не хочеш звинувати в цьому "слуг народа" і зелену гвардію, яка зробила все для того, щоб росія за тиждень захопила дві області і на 2-й день війни була під Києвом? Ти обілюєш придурків, яких слід судити? Значить, ти їх посібник!
Внаслідок своєї діяльності чи бездіяльності.
Абсолюно некомпетентні люди, які за 33 роки лише роздерибанили залишки срсрсівської індустрії і населення. Від 52 млн залишилось не більшле 30 млн. Хто в тому винний? путін чи українська Ыліта?
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 17 лип, 2024 13:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:18
Frant написав:
Чому українська влада не готувалась до війни?
Чому й зараз вона використовує лише 1/3 того, що треба робити?
Чому немає жодної боротьби з корупцією?
Придурок, подумай над цим.
чому для тебе українська влада гірше, ніж підари? вони херачили тебе ракетами? чи може ахметов підірвав свої спизжені станції, щоб мами з маленькими дітьми зараз страждають?
це чиста підарська пропаганда - відвертати увагу від свої злочинів чужими пройобами. і ти або ідейний підар-ждун, або ідіот, який не може зрозуміти, хто його намагається вбити. спойлер - не влада, а підари і хуйло
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:20
trololo написав: Frant написав:
Чому українська влада не готувалась до війни?
Чому й зараз вона використовує лише 1/3 того, що треба робити?
Чому немає жодної боротьби з корупцією?
Придурок, подумай над цим.
чому для тебе українська влада гірше, ніж підари? вони херачили тебе ракетами? чи може ахметов підірвав свої спизжені станції, щоб мами з маленькими дітьми зараз страждають?
це чиста підарська пропаганда - відвертати увагу від свої злочинів чужими пройобами. і ти або ідейний підар-ждун, або ідіот, який не може зрозуміти, хто його намагається вбити. спойлер - не влада, а підари і хуйло
Ти реально тупий?
Не розумієш, чому московія напала саме на Україну? Не на Фінляндію і не на Швецію.
А на країну, якою 33 роки керують придуркуваті дерибанщики, які реально нічого, крім дерибану, не хочуть робити.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 17 лип, 2024 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:21
Frant написав:
Ти не хочеш звинувати в цьому "слуг народа" і зелену гвардію, яка зробила все для того, щоб росія за тиждень захопила дві області і на 2-й день війни була під Києвом? Ти обілюєш придурків, яких слід судити?
Внаслідок своєї діяльності чи бездіяльності.
Абсолюно некомпетентні люди, які за 33 роки лише роздерибанили залишки срсрсівської індустрії і населення. Від 52 млн залишилось не більшле 30 млн. Хто в тому винний? путін чи українська Ылsта?
саме тому ти хочеш віддати "території" підарам? це вирішить всі проблеми із владою, питань нема. а якщо підари всіх убють, заодно і корупцію поборем. і будуть ракетні заводи.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:23
trololo написав: Frant написав:
Ти не хочеш звинувати в цьому "слуг народа" і зелену гвардію, яка зробила все для того, щоб росія за тиждень захопила дві області і на 2-й день війни була під Києвом? Ти обілюєш придурків, яких слід судити?
Внаслідок своєї діяльності чи бездіяльності.
Абсолюно некомпетентні люди, які за 33 роки лише роздерибанили залишки срсрсівської індустрії і населення. Від 52 млн залишилось не більшле 30 млн. Хто в тому винний? путін чи українська Ылsта?
саме тому ти хочеш віддати "території" підарам? це вирішить всі проблеми із владою, питань нема. а якщо підари всіх убють, заодно і корупцію поборем. і будуть ракетні заводи.
Там вже як трапиться.
Проте до того все "успішно" йде.
Влада без змін, 6-й рік продовжує те, що робила всі попередні 5 років. навіть 33 роки.
Дерибанять, як хто може.
Ти в курсі, що в радянські часи на всі високі керівні посади в УСРСР - або присилали спеціалістів з москви, або узгоджували назначення з москвою. Придуркам з хуторів - волі не давали.
trololo написав:
чому для тебе українська влада гірше, ніж підари?
Тому що все це - завдяки їй. Косноязичним придуркам у вишиванках, які реально нічого не вміють організувати чи створити.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 17 лип, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:25
Frant написав:
Ти реально тупий?
Не розумієш, чому московія напала саме на Україну? Не на Фінляндію і не на Швецію.
А на країну, якою 33 роки керують придуркуваті дерибанщики, які реально нічого, крім дерибану, не хочуть робити.
о, почалось виправдовування русні. давай напиши як ми їх провокували своїм існуванням, нацист обісратий.
тому що русня нацисти і хочуть знищення всього українського. їм похер яка тут влада. поки існує україна та українці - вони не зупиняться. ти нагадуєш ідіота ружанського, любітеля русні, якого русня в бучі і застрелила, як собаку, незважаючи на всю любов.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:26
ладно, сиди в бані далі, убожество підрасько-нацистське. сподіваюсь ти отримаєш свою порцію російськой любві і заботи в свій час.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:28
trololo написав:
почалось виправдовування русні
Виправдовування московитів і констатація факту, що українська Ыліта - це реально недалекі дерибанщики, які за 33 роки НІЧОГО не зробила для держави - зовсім різні речі.
Якщо не буде перевиборів, зміни влади - значить, капець державі. При цих управлінцях - лише сумний кінець. Без варіантів.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 17 лип, 2024 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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