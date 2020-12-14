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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11862118631186411865
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:ладно, сиди в бані далі, убожество підрасько-нацистське. сподіваюсь ти отримаєш свою порцію російськой любві і заботи в свій час.
ви ніби забули його висери часів початку майдану, які він потім ретельно вичистив, зрозумівши до чого йде
він завжди таким і був
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:31

  kingkongovets написав:
trololo написав:ладно, сиди в бані далі, убожество підрасько-нацистське. сподіваюсь ти отримаєш свою порцію російськой любві і заботи в свій час.
ви ніби забули його висери часів початку майдану, які він потім ретельно вичистив, зрозумівши до чого йде
він завжди таким і був

Я за сильну державу. А не за клоунаду.

На цій території - вже 3-тя держава за 33 роки. Не забагато?
А причина одна - українська Ыліта, яка лише дерибанила територію. Замість того, щоб будувати сильну і сучасну індустріальну державу.

  kingkongovets написав:ви ніби забули його висери часів початку майдану, які він потім ретельно вичистив, зрозумівши до чого йде

Я приймав участь в майдані-2004.
І тоді все зрозумів, стосовно українських "управлінців" та псевдоеліти.

Майдану 2013-2014 я вже не довіряв, від слова "зовсім".
Де зміни в країні?
Де боротьба з корупцією?
Де індустріалізація?
Де приток мігрантів?
Де підземні ракетні і порохові заводи?
Де нормальна судова система?
Де штрафи за незаконну парковку на тротуарах і посаджені за зловживання держчиновники, як мінімум?

Раз немає,тоді вибачайте, панове. :mrgreen:

****
Щодо реалій справжньої України, яку я регулярно порівнюю з Африкою.
"Понад 40% українських пенсіонерів отримують пенсії до $100.
Станом на початок липня 43,4% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 4 тис. грн. Лише 12,5% пенсіонерів отримують виплати у понад 10 тис. грн.
Про це свідчать дані Пенсійного фонду"

Хто в цьому винний, в такій бідності? :oops:
Frant
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