kingkongovets написав:
trololo написав:ладно, сиди в бані далі, убожество підрасько-нацистське. сподіваюсь ти отримаєш свою порцію російськой любві і заботи в свій час.
ви ніби забули його висери часів початку майдану, які він потім ретельно вичистив, зрозумівши до чого йде
він завжди таким і був
Я за сильну державу. А не за клоунаду.
На цій території - вже 3-тя держава за 33 роки. Не забагато?
А причина одна - українська Ыліта, яка лише дерибанила територію. Замість того, щоб будувати сильну і сучасну індустріальну державу.
kingkongovets написав:
ви ніби забули його висери часів початку майдану, які він потім ретельно вичистив, зрозумівши до чого йде
Я приймав участь в майдані-2004.
І тоді все зрозумів, стосовно українських "управлінців" та псевдоеліти.
Майдану 2013-2014 я вже не довіряв, від слова "зовсім".
Де зміни в країні?
Де боротьба з корупцією?
Де індустріалізація?
Де приток мігрантів?
Де підземні ракетні і порохові заводи?
Де нормальна судова система?
Де штрафи за незаконну парковку на тротуарах і посаджені за зловживання держчиновники, як мінімум?
Раз немає,тоді вибачайте, панове.
****
Щодо реалій справжньої України, яку я регулярно порівнюю з Африкою.
"Понад 40% українських пенсіонерів отримують пенсії до $100.
Станом на початок липня 43,4% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 4 тис. грн. Лише 12,5% пенсіонерів отримують виплати у понад 10 тис. грн.
Про це свідчать дані Пенсійного фонду"
Хто в цьому винний, в такій бідності?