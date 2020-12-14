Додано: Сер 17 лип, 2024 14:50

На сьогодні завершена процедура торгів та укладено договір на виконання протиаварійних робіт мосту Метро через р. Дніпро.



Нагадаємо, що міст Метро через р. Дніпро введено в експлуатацію у 1965 році, а у 2008 році Міністерством культури і туризму України віднесено до пам’ятки архітектури та містобудування, науки і техніки, місцевого значення, що накладало певні обмеження на виконання будь-яких будівельних робіт на споруді.



У 2021 році було виконано комплексне обстеження мосту за результатами якого у споруді виявлені дефекти, що впливають на надійність та довговічність конструкцій мосту.



Характер прояву дефектів, виявлених під час обстеження та охоронний статус споруди, спонукає до проведення ремонтних робіт, а саме реставрації з пристосуванням, за окремо розробленим проєктом. На сьогодні споруда працює в обмеженому режимі щодо вантажопідємності.



Протиаварійні роботи є одним із етапів, який входить до складу робіт з реставрації мосту Метро та включають встановлення тимчасових металевих підтримуючих конструкцій у прогонах споруди. Саме такий вид та характер робіт дозволять забезпечити подальшу безпечну експлуатацію мосту без його закриття до початку виконання робіт з реставрації.



Для встановлення підтримуючих конструкцій передбачається ряд робіт з влаштування будівельних майданчиків для збирання металевих конструкцій, розміщення техніки та механізмів, викаточних пірсів та причалів для плавзасобів, виконання робіт з віброзанурення паль, виготовлення, транспортування та монтаж металевих елементів підтримуючих конструкцій, влаштування льодорізів для забезпечення льодоходу.



Наголошуємо, що під час виконання протиаварійних робіт рух транспортних засобів та поїздів метрополітену не закриватиметься, а також буде забезпечено збереження судноплавства.



Комунальна корпорація «Київавтодор»