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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:18
Frant написав:
Чому українська влада не готувалась до війни?
Чому й зараз вона використовує лише 1/3 того, що треба робити?
Чому немає жодної боротьби з корупцією?
Придурок, подумай над цим.
чому для тебе українська влада гірше, ніж підари? вони херачили тебе ракетами? чи може ахметов підірвав свої спизжені станції, щоб мами з маленькими дітьми зараз страждають?
це чиста підарська пропаганда - відвертати увагу від свої злочинів чужими пройобами. і ти або ідейний підар-ждун, або ідіот, який не може зрозуміти, хто його намагається вбити. спойлер - не влада, а підари і хуйло
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:20
trololo написав: Frant написав:
Чому українська влада не готувалась до війни?
Чому й зараз вона використовує лише 1/3 того, що треба робити?
Чому немає жодної боротьби з корупцією?
Придурок, подумай над цим.
чому для тебе українська влада гірше, ніж підари? вони херачили тебе ракетами? чи може ахметов підірвав свої спизжені станції, щоб мами з маленькими дітьми зараз страждають?
це чиста підарська пропаганда - відвертати увагу від свої злочинів чужими пройобами. і ти або ідейний підар-ждун, або ідіот, який не може зрозуміти, хто його намагається вбити. спойлер - не влада, а підари і хуйло
Ти реально тупий?
Не розумієш, чому московія напала саме на Україну? Не на Фінляндію і не на Швецію.
А на країну, якою 33 роки керують придуркуваті дерибанщики, які реально нічого, крім дерибану, не хочуть робити.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 17 лип, 2024 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:21
Frant написав:
Ти не хочеш звинувати в цьому "слуг народа" і зелену гвардію, яка зробила все для того, щоб росія за тиждень захопила дві області і на 2-й день війни була під Києвом? Ти обілюєш придурків, яких слід судити?
Внаслідок своєї діяльності чи бездіяльності.
Абсолюно некомпетентні люди, які за 33 роки лише роздерибанили залишки срсрсівської індустрії і населення. Від 52 млн залишилось не більшле 30 млн. Хто в тому винний? путін чи українська Ылsта?
саме тому ти хочеш віддати "території" підарам? це вирішить всі проблеми із владою, питань нема. а якщо підари всіх убють, заодно і корупцію поборем. і будуть ракетні заводи.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:23
trololo написав: Frant написав:
Ти не хочеш звинувати в цьому "слуг народа" і зелену гвардію, яка зробила все для того, щоб росія за тиждень захопила дві області і на 2-й день війни була під Києвом? Ти обілюєш придурків, яких слід судити?
Внаслідок своєї діяльності чи бездіяльності.
Абсолюно некомпетентні люди, які за 33 роки лише роздерибанили залишки срсрсівської індустрії і населення. Від 52 млн залишилось не більшле 30 млн. Хто в тому винний? путін чи українська Ылsта?
саме тому ти хочеш віддати "території" підарам? це вирішить всі проблеми із владою, питань нема. а якщо підари всіх убють, заодно і корупцію поборем. і будуть ракетні заводи.
Там вже як трапиться.
Проте до того все "успішно" йде.
Влада без змін, 6-й рік продовжує те, що робила всі попередні 5 років. навіть 33 роки.
Дерибанять, як хто може.
Ти в курсі, що в радянські часи на всі високі керівні посади в УРСР - або присилали спеціалістів з москви, або узгоджували назначення з москвою. Придуркам з хуторів - волі не давали.
trololo написав:
чому для тебе українська влада гірше, ніж підари?
Тому що все це - завдяки їй. Косноязичним придуркам у вишиванках, які реально нічого не вміють організувати чи створити.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 17 лип, 2024 14:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:25
Frant написав:
Ти реально тупий?
Не розумієш, чому московія напала саме на Україну? Не на Фінляндію і не на Швецію.
А на країну, якою 33 роки керують придуркуваті дерибанщики, які реально нічого, крім дерибану, не хочуть робити.
о, почалось виправдовування русні. давай напиши як ми їх провокували своїм існуванням, нацист обісратий.
тому що русня нацисти і хочуть знищення всього українського. їм похер яка тут влада. поки існує україна та українці - вони не зупиняться. ти нагадуєш ідіота ружанського, любітеля русні, якого русня в бучі і застрелила, як собаку, незважаючи на всю любов.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:26
ладно, сиди в бані далі, убожество підрасько-нацистське. сподіваюсь ти отримаєш свою порцію російськой любві і заботи в свій час.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:28
trololo написав:
почалось виправдовування русні
Виправдовування московитів і констатація факту, що українська Ыліта - це реально недалекі дерибанщики, які за 33 роки НІЧОГО не зробили для держави - зовсім різні речі.
Якщо не буде перевиборів, зміни влади - значить, капець державі. При цих управлінцях - лише сумний кінець. Без варіантів.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 17 лип, 2024 14:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:30
trololo написав:ладно, сиди в бані далі, убожество підрасько-нацистське. сподіваюсь ти отримаєш свою порцію російськой любві і заботи в свій час.
ви ніби забули його висери часів початку майдану, які він потім ретельно вичистив, зрозумівши до чого йде
він завжди таким і був
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:31
kingkongovets написав:
trololo написав:ладно, сиди в бані далі, убожество підрасько-нацистське. сподіваюсь ти отримаєш свою порцію російськой любві і заботи в свій час.
ви ніби забули його висери часів початку майдану, які він потім ретельно вичистив, зрозумівши до чого йде
він завжди таким і був
Я за сильну державу. А не за клоунаду.
На цій території - вже 3-тя держава за 33 роки. Не забагато?
А причина одна - українська Ыліта, яка 33 роки лише дерибанила територію. Замість того, щоб будувати сильну і сучасну індустріальну державу. Результати 33 років- втрата територій, втрата населення, втрата залишків срсрівської індустрії, втрата енергетики (в тому числі найбільшої в Європі атомної станції). Одні лише втрати, з такими горе-управлінцями.
kingkongovets написав:
ви ніби забули його висери часів початку майдану, які він потім ретельно вичистив, зрозумівши до чого йде
Я приймав участь в майдані-2004.
І тоді все зрозумів, стосовно українських "управлінців" та псевдоеліти.
Майдану 2013-2014 я вже не довіряв, від слова "зовсім".
Де зміни в країні за 33 роки?
Де боротьба з корупцією?
Де індустріалізація?
Де приток мігрантів?
Де підземні ракетні і порохові заводи?
Де нормальна судова система?
Де штрафи за незаконну парковку на тротуарах і посаджені за зловживання держчиновники, як мінімум?
Раз немає,тоді вибачайте, панове.
****
Щодо реалій справжньої України, яку я регулярно порівнюю з Африкою.
"Понад 40% українських пенсіонерів отримують пенсії до $100.
Станом на початок липня 43,4% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 4 тис. грн. Лише 12,5% пенсіонерів отримують виплати у понад 10 тис. грн.
Про це свідчать дані Пенсійного фонду"
Хто в цьому винний, в такій бідності?
Serg-ik написав:
Як же жалюгідно виглядає Кінг-Конговець зразка 2024 року у порівнянні з довоєнним. Щось у когось ввічливо питає, а не ламає через коліно. Так смішно:-)
він щось став здогадуватись, очевидно.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 14:50
На сьогодні завершена процедура торгів та укладено договір на виконання протиаварійних робіт мосту Метро через р. Дніпро.
Нагадаємо, що міст Метро через р. Дніпро введено в експлуатацію у 1965 році, а у 2008 році Міністерством культури і туризму України віднесено до пам’ятки архітектури та містобудування, науки і техніки, місцевого значення, що накладало певні обмеження на виконання будь-яких будівельних робіт на споруді.
У 2021 році було виконано комплексне обстеження мосту за результатами якого у споруді виявлені дефекти, що впливають на надійність та довговічність конструкцій мосту.
Характер прояву дефектів, виявлених під час обстеження та охоронний статус споруди, спонукає до проведення ремонтних робіт, а саме реставрації з пристосуванням, за окремо розробленим проєктом. На сьогодні споруда працює в обмеженому режимі щодо вантажопідємності.
Протиаварійні роботи є одним із етапів, який входить до складу робіт з реставрації мосту Метро та включають встановлення тимчасових металевих підтримуючих конструкцій у прогонах споруди. Саме такий вид та характер робіт дозволять забезпечити подальшу безпечну експлуатацію мосту без його закриття до початку виконання робіт з реставрації.
Для встановлення підтримуючих конструкцій передбачається ряд робіт з влаштування будівельних майданчиків для збирання металевих конструкцій, розміщення техніки та механізмів, викаточних пірсів та причалів для плавзасобів, виконання робіт з віброзанурення паль, виготовлення, транспортування та монтаж металевих елементів підтримуючих конструкцій, влаштування льодорізів для забезпечення льодоходу.
Наголошуємо, що під час виконання протиаварійних робіт рух транспортних засобів та поїздів метрополітену не закриватиметься, а також буде забезпечено збереження судноплавства.
Комунальна корпорація «Київавтодор»
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