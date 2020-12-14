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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:25
Frant написав:
Ти реально тупий?
Не розумієш, чому московія напала саме на Україну? Не на Фінляндію і не на Швецію.
А на країну, якою 33 роки керують придуркуваті дерибанщики, які реально нічого, крім дерибану, не хочуть робити.
о, почалось виправдовування русні. давай напиши як ми їх провокували своїм існуванням, нацист обісратий.
тому що русня нацисти і хочуть знищення всього українського. їм похер яка тут влада. поки існує україна та українці - вони не зупиняться. ти нагадуєш ідіота ружанського, любітеля русні, якого русня в бучі і застрелила, як собаку, незважаючи на всю любов.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:26
ладно, сиди в бані далі, убожество підрасько-нацистське. сподіваюсь ти отримаєш свою порцію російськой любві і заботи в свій час.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 13:30
trololo написав:ладно, сиди в бані далі, убожество підрасько-нацистське. сподіваюсь ти отримаєш свою порцію російськой любві і заботи в свій час.
ви ніби забули його висери часів початку майдану, які він потім ретельно вичистив, зрозумівши до чого йде
він завжди таким і був
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Додано: Сер 17 лип, 2024 14:50
На сьогодні завершена процедура торгів та укладено договір на виконання протиаварійних робіт мосту Метро через р. Дніпро.
Нагадаємо, що міст Метро через р. Дніпро введено в експлуатацію у 1965 році, а у 2008 році Міністерством культури і туризму України віднесено до пам’ятки архітектури та містобудування, науки і техніки, місцевого значення, що накладало певні обмеження на виконання будь-яких будівельних робіт на споруді.
У 2021 році було виконано комплексне обстеження мосту за результатами якого у споруді виявлені дефекти, що впливають на надійність та довговічність конструкцій мосту.
Характер прояву дефектів, виявлених під час обстеження та охоронний статус споруди, спонукає до проведення ремонтних робіт, а саме реставрації з пристосуванням, за окремо розробленим проєктом. На сьогодні споруда працює в обмеженому режимі щодо вантажопідємності.
Протиаварійні роботи є одним із етапів, який входить до складу робіт з реставрації мосту Метро та включають встановлення тимчасових металевих підтримуючих конструкцій у прогонах споруди. Саме такий вид та характер робіт дозволять забезпечити подальшу безпечну експлуатацію мосту без його закриття до початку виконання робіт з реставрації.
Для встановлення підтримуючих конструкцій передбачається ряд робіт з влаштування будівельних майданчиків для збирання металевих конструкцій, розміщення техніки та механізмів, викаточних пірсів та причалів для плавзасобів, виконання робіт з віброзанурення паль, виготовлення, транспортування та монтаж металевих елементів підтримуючих конструкцій, влаштування льодорізів для забезпечення льодоходу.
Наголошуємо, що під час виконання протиаварійних робіт рух транспортних засобів та поїздів метрополітену не закриватиметься, а також буде забезпечено збереження судноплавства.
Комунальна корпорація «Київавтодор»
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Додано: Сер 17 лип, 2024 15:41
и вправду ККЦ подменили - поставили на отдел пропаганды кмда.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 07:25
стаття про те, як час та реальність розвіюють штампи маркетологів:
«В яких будинках найвищі ціни в Києві — про це повідимили ЛУН в статистиці середніх цін на вторинці в Києві по роках забудови будинків.
Найдорожчими виявилися не новобудови, а дореволюційні будинки, збудовані до 1918 року».https://news.finance.ua/ua/novobudova-v ... nfohrafika
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_Klim
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