flysoulfly написав:у Харкові-Краматорську-Херсоні ще не відбирають за несплату таких сум (комунальникам)?
Как сказала плиточник из лисичанска, пусть забирают его квартиру и попробуют продать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лип, 2024 12:17
Как сказала плиточник из лисичанска, пусть забирают его квартиру и попробуют продать
Додано: Сер 17 лип, 2024 12:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Тунель метро між станціями «Деміївська» та «Либідська», зачинений на ремонт, уже почали будувати.
Початок будівництва тунелю означає, що там уже є підготовлена основа, яка опирається на стабільний ґрунт. На ній влаштували кілька шарів бетонної та залізобетонної плити, гідроізоляції і захисний шар.
Окрім того, на майданчик вже почали завозити електричні кабелі для відновлення інженерних мереж всередині тунелю.
До цього там проводили підготовчі роботи, які займають більше часу, ніж зведення конструкцій. Натомість зараз будівельники уже створили всі умови, щоби звести монолітний залізобетонний відтинок тунелю і пустити рух поїздів.
Отже, сьогодні все ще чинним є прогноз про відновлення руху на початку осені. А конструкції тунелю мають збудувати до кінця літа.
Додано: Сер 17 лип, 2024 14:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На сьогодні завершена процедура торгів та укладено договір на виконання протиаварійних робіт мосту Метро через р. Дніпро.
Нагадаємо, що міст Метро через р. Дніпро введено в експлуатацію у 1965 році, а у 2008 році Міністерством культури і туризму України віднесено до пам’ятки архітектури та містобудування, науки і техніки, місцевого значення, що накладало певні обмеження на виконання будь-яких будівельних робіт на споруді.
У 2021 році було виконано комплексне обстеження мосту за результатами якого у споруді виявлені дефекти, що впливають на надійність та довговічність конструкцій мосту.
Характер прояву дефектів, виявлених під час обстеження та охоронний статус споруди, спонукає до проведення ремонтних робіт, а саме реставрації з пристосуванням, за окремо розробленим проєктом. На сьогодні споруда працює в обмеженому режимі щодо вантажопідємності.
Протиаварійні роботи є одним із етапів, який входить до складу робіт з реставрації мосту Метро та включають встановлення тимчасових металевих підтримуючих конструкцій у прогонах споруди. Саме такий вид та характер робіт дозволять забезпечити подальшу безпечну експлуатацію мосту без його закриття до початку виконання робіт з реставрації.
Для встановлення підтримуючих конструкцій передбачається ряд робіт з влаштування будівельних майданчиків для збирання металевих конструкцій, розміщення техніки та механізмів, викаточних пірсів та причалів для плавзасобів, виконання робіт з віброзанурення паль, виготовлення, транспортування та монтаж металевих елементів підтримуючих конструкцій, влаштування льодорізів для забезпечення льодоходу.
Наголошуємо, що під час виконання протиаварійних робіт рух транспортних засобів та поїздів метрополітену не закриватиметься, а також буде забезпечено збереження судноплавства.
Комунальна корпорація «Київавтодор»
Додано: Сер 17 лип, 2024 15:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
и вправду ККЦ подменили - поставили на отдел пропаганды кмда.
Додано: Чет 18 лип, 2024 07:25
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
стаття про те, як час та реальність розвіюють штампи маркетологів:
«В яких будинках найвищі ціни в Києві — про це повідимили ЛУН в статистиці середніх цін на вторинці в Києві по роках забудови будинків.
Найдорожчими виявилися не новобудови, а дореволюційні будинки, збудовані до 1918 року».
https://news.finance.ua/ua/novobudova-v ... nfohrafika
Додано: Чет 18 лип, 2024 11:52
У Верховну Раду було внесено законопроєкт щодо підвищення військового збору до 5%. У Фейсбук з'явився цікавий коментар від Олени Маленкової з цього приводу:
Додано: Чет 18 лип, 2024 16:25
все верно. спекули и богатые которые продают по несколько квартир должны платить большие налоги.
Додано: Чет 18 лип, 2024 16:36
нє, це серпом по багатопенісним бігунцям які вирішать переоформити свої квіточки-прєлєсці на киць
Додано: Чет 18 лип, 2024 16:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
киці негодують))))
Додано: Чет 18 лип, 2024 16:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я б ще так додав би. якщо нерухомість більше ніж 10 млн грн, то податок 35% від суми
угоди
сума угоди не повинна бути нижчою ніж сума оцінки держ оцінювачем
з мене вийшов би не поганий депутат, так?
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