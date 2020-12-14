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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11861118621186311864>
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:17

  flysoulfly написав:
  Frant написав:Цікава свіжа інформація.
"❗️В разі штрафів ухилянта на загальну суму понад 160 тисяч грн без сплати — можуть забрати єдине житло

Я думаю, що житло будуть віддавати, хто воює за Україну.
у Харкові-Краматорську-Херсоні ще не відбирають за несплату таких сум (комунальникам)?

Как сказала плиточник из лисичанска, пусть забирают его квартиру и попробуют продать
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 12:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тунель метро між станціями «Деміївська» та «Либідська», зачинений на ремонт, уже почали будувати.

Початок будівництва тунелю означає, що там уже є підготовлена основа, яка опирається на стабільний ґрунт. На ній влаштували кілька шарів бетонної та залізобетонної плити, гідроізоляції і захисний шар.

Окрім того, на майданчик вже почали завозити електричні кабелі для відновлення інженерних мереж всередині тунелю.

До цього там проводили підготовчі роботи, які займають більше часу, ніж зведення конструкцій. Натомість зараз будівельники уже створили всі умови, щоби звести монолітний залізобетонний відтинок тунелю і пустити рух поїздів.

Отже, сьогодні все ще чинним є прогноз про відновлення руху на початку осені. А конструкції тунелю мають збудувати до кінця літа.

https://www.village.com.ua/village/city ... vati-tunel
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 14:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На сьогодні завершена процедура торгів та укладено договір на виконання протиаварійних робіт мосту Метро через р. Дніпро.

Нагадаємо, що міст Метро через р. Дніпро введено в експлуатацію у 1965 році, а у 2008 році Міністерством культури і туризму України віднесено до пам’ятки архітектури та містобудування, науки і техніки, місцевого значення, що накладало певні обмеження на виконання будь-яких будівельних робіт на споруді.

У 2021 році було виконано комплексне обстеження мосту за результатами якого у споруді виявлені дефекти, що впливають на надійність та довговічність конструкцій мосту.

Характер прояву дефектів, виявлених під час обстеження та охоронний статус споруди, спонукає до проведення ремонтних робіт, а саме реставрації з пристосуванням, за окремо розробленим проєктом. На сьогодні споруда працює в обмеженому режимі щодо вантажопідємності.

Протиаварійні роботи є одним із етапів, який входить до складу робіт з реставрації мосту Метро та включають встановлення тимчасових металевих підтримуючих конструкцій у прогонах споруди. Саме такий вид та характер робіт дозволять забезпечити подальшу безпечну експлуатацію мосту без його закриття до початку виконання робіт з реставрації.

Для встановлення підтримуючих конструкцій передбачається ряд робіт з влаштування будівельних майданчиків для збирання металевих конструкцій, розміщення техніки та механізмів, викаточних пірсів та причалів для плавзасобів, виконання робіт з віброзанурення паль, виготовлення, транспортування та монтаж металевих елементів підтримуючих конструкцій, влаштування льодорізів для забезпечення льодоходу.

Наголошуємо, що під час виконання протиаварійних робіт рух транспортних засобів та поїздів метрополітену не закриватиметься, а також буде забезпечено збереження судноплавства.

Комунальна корпорація «Київавтодор»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 15:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

и вправду ККЦ подменили - поставили на отдел пропаганды кмда.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 07:25

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

стаття про те, як час та реальність розвіюють штампи маркетологів:

«В яких будинках найвищі ціни в Києві — про це повідимили ЛУН в статистиці середніх цін на вторинці в Києві по роках забудови будинків.

Найдорожчими виявилися не новобудови, а дореволюційні будинки, збудовані до 1918 року».

https://news.finance.ua/ua/novobudova-v ... nfohrafika
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 11:52

У Верховну Раду було внесено законопроєкт щодо підвищення військового збору до 5%. У Фейсбук з'явився цікавий коментар від Олени Маленкової з цього приводу:
Ну, що, дорогі, «дочекалися» в решті решт.
В Раду внесено законопроект про підвищення військового збору до 5%.
Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо:
1. Ваше право власності було зареєстрована в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому.
2. У вас другий продаж житлової нерухомості на рік.
3. Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі.
Та 23%, якщо :
1. У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки.
2. Третій продаж в календарному році, не дивлячись на дату в праві власності.
Так що тим, кому треба продати, треба поспішити!
Додам сакраментальну фразу:
А я попереджала!
P.S. Як думаєте, Уряд навмисно вирішив вбити ринок нерухомості, чи просто дуже гроші потрібні?..
Модератор
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 16:25

  Модератор написав:У Верховну Раду було внесено законопроєкт щодо підвищення військового збору до 5%. У Фейсбук з'явився цікавий коментар від Олени Маленкової з цього приводу:
Ну, що, дорогі, «дочекалися» в решті решт.
В Раду внесено законопроект про підвищення військового збору до 5%.
Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо:
1. Ваше право власності було зареєстрована в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому.
2. У вас другий продаж житлової нерухомості на рік.
3. Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі.
Та 23%, якщо :
1. У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки.
2. Третій продаж в календарному році, не дивлячись на дату в праві власності.
Так що тим, кому треба продати, треба поспішити!
Додам сакраментальну фразу:
А я попереджала!
P.S. Як думаєте, Уряд навмисно вирішив вбити ринок нерухомості, чи просто дуже гроші потрібні?..


все верно. спекули и богатые которые продают по несколько квартир должны платить большие налоги.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 16:36

  Олежан написав:
  Модератор написав:У Верховну Раду було внесено законопроєкт щодо підвищення військового збору до 5%. У Фейсбук з'явився цікавий коментар від Олени Маленкової з цього приводу:
Ну, що, дорогі, «дочекалися» в решті решт.
В Раду внесено законопроект про підвищення військового збору до 5%.
Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо:
1. Ваше право власності було зареєстрована в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому.
2. У вас другий продаж житлової нерухомості на рік.
3. Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі.
Та 23%, якщо :
1. У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки.
2. Третій продаж в календарному році, не дивлячись на дату в праві власності.
Так що тим, кому треба продати, треба поспішити!
Додам сакраментальну фразу:
А я попереджала!
P.S. Як думаєте, Уряд навмисно вирішив вбити ринок нерухомості, чи просто дуже гроші потрібні?..


все верно. спекули и богатые которые продают по несколько квартир должны платить большие налоги.

нє, це серпом по багатопенісним бігунцям які вирішать переоформити свої квіточки-прєлєсці на киць
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 16:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

киці негодують))))
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 16:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я б ще так додав би. якщо нерухомість більше ніж 10 млн грн, то податок 35% від суми
угоди

сума угоди не повинна бути нижчою ніж сума оцінки держ оцінювачем

з мене вийшов би не поганий депутат, так? :mrgreen:
Олежан
 
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