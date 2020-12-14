Олежан написав:Модератор написав:У Верховну Раду було внесено законопроєкт щодо підвищення військового збору до 5%. У Фейсбук з'явився цікавий коментар від Олени Маленкової з цього приводу:Ну, що, дорогі, «дочекалися» в решті решт.
В Раду внесено законопроект про підвищення військового збору до 5%.
Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо:
1. Ваше право власності було зареєстрована в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому.
2. У вас другий продаж житлової нерухомості на рік.
3. Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі.
Та 23%, якщо :
1. У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки.
2. Третій продаж в календарному році, не дивлячись на дату в праві власності.
Так що тим, кому треба продати, треба поспішити!
Додам сакраментальну фразу:
А я попереджала!
P.S. Як думаєте, Уряд навмисно вирішив вбити ринок нерухомості, чи просто дуже гроші потрібні?..
все верно. спекули и богатые которые продают по несколько квартир должны платить большие налоги.
Cтільки розмов про якісь 5%?