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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лип, 2024 17:03
Олежан написав: Модератор написав:
У Верховну Раду було внесено законопроєкт щодо підвищення військового збору до 5%. У Фейсбук з'явився цікавий коментар від Олени Маленкової з цього приводу:
Ну, що, дорогі, «дочекалися» в решті решт.
В Раду внесено законопроект про підвищення військового збору до 5%.
Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо:
1. Ваше право власності було зареєстрована в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому.
2. У вас другий продаж житлової нерухомості на рік.
3. Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі.
Та 23%, якщо :
1. У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки.
2. Третій продаж в календарному році, не дивлячись на дату в праві власності.
Так що тим, кому треба продати, треба поспішити!
Додам сакраментальну фразу:
А я попереджала!
P.S. Як думаєте, Уряд навмисно вирішив вбити ринок нерухомості, чи просто дуже гроші потрібні?..
все верно. спекули и богатые которые продают по несколько квартир должны платить большие налоги.
Cтільки розмов про якісь 5%?
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Додано: Чет 18 лип, 2024 17:07
Олежан написав:
з мене вийшов би не поганий депутат, так?
З вас вийшов би непоганий комуніст-експропріатор. Не в той час ви народилися.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 18:39
Писец подкрался незаметно
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:41
военный сбор 15% на новый авто.
это прекрасно!
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Олежан
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:03
Приняли или проект?
Тебе новый Логан или Аркану покупать может и пох, арендарей своих валютных у ЦП нагнёшь и эти 3-4куе насбиваешь за годик, а что мне с моей тягой к прекрасному, железному, трёхтонному и похожему на обувную коробку 6х2.3х2.4метра делать?
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барабашов
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:04
Нерозуміло, навіщо він тут рекламує КМДА.
Візитна карточка КМДА - залитий водою за 4 роки експлуатації тонель метро на Теремки, сотні 20-25 поверхових недобудів по всій столиці, падаючі радянські мости і жодного нового моста через Дніпро в столиці для зменшення трафіку трафіку з Лівого берега на правий, за 33 роки.
Про рівень некомпетентості і корупції чиновників КМДА можна лише здогадуватись.
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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