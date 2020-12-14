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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11861118621186311864
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:03

  Олежан написав:
  Модератор написав:У Верховну Раду було внесено законопроєкт щодо підвищення військового збору до 5%. У Фейсбук з'явився цікавий коментар від Олени Маленкової з цього приводу:
Ну, що, дорогі, «дочекалися» в решті решт.
В Раду внесено законопроект про підвищення військового збору до 5%.
Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо:
1. Ваше право власності було зареєстрована в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому.
2. У вас другий продаж житлової нерухомості на рік.
3. Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі.
Та 23%, якщо :
1. У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки.
2. Третій продаж в календарному році, не дивлячись на дату в праві власності.
Так що тим, кому треба продати, треба поспішити!
Додам сакраментальну фразу:
А я попереджала!
P.S. Як думаєте, Уряд навмисно вирішив вбити ринок нерухомості, чи просто дуже гроші потрібні?..


все верно. спекули и богатые которые продают по несколько квартир должны платить большие налоги.

Cтільки розмов про якісь 5%?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:07

  Олежан написав:з мене вийшов би не поганий депутат, так?

З вас вийшов би непоганий комуніст-експропріатор. Не в той час ви народилися.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:39

Писец подкрался незаметно
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 17:46

Genie
что вас так обескуражило?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну клёво, теперь не каждый купит квартиру. Знач аренда підросте
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:18

  Бетон написав:Ну клёво, теперь не каждый купит квартиру. Знач аренда підросте

Так же податек імені Гетьманцева зачепить тільки спекулів та лендлордів. Пересічних не зачепить.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А136
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:52

  BIGor написав:
  Бетон написав:Ну клёво, теперь не каждый купит квартиру. Знач аренда підросте

Так же податек імені Гетьманцева зачепить тільки спекулів та лендлордів. Пересічних не зачепить.

Ви серйозно рахуєте, що пересічний буде викладатися в Бетон, чекати 5 років з шаленими ризиками щоб придбати житло?
Первинна трималася на ненависних спекулях, які за декілька років заробляли декілька десятків тисяч, але інколи втрачали все.

Чи не торкнеться 10...60 річних бабушатників? Так а кому вони даром треба?
Бетон
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