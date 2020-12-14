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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лип, 2024 17:03
Олежан написав: Модератор написав:
У Верховну Раду було внесено законопроєкт щодо підвищення військового збору до 5%. У Фейсбук з'явився цікавий коментар від Олени Маленкової з цього приводу:
Ну, що, дорогі, «дочекалися» в решті решт.
В Раду внесено законопроект про підвищення військового збору до 5%.
Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо:
1. Ваше право власності було зареєстрована в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому.
2. У вас другий продаж житлової нерухомості на рік.
3. Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі.
Та 23%, якщо :
1. У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки.
2. Третій продаж в календарному році, не дивлячись на дату в праві власності.
Так що тим, кому треба продати, треба поспішити!
Додам сакраментальну фразу:
А я попереджала!
P.S. Як думаєте, Уряд навмисно вирішив вбити ринок нерухомості, чи просто дуже гроші потрібні?..
все верно. спекули и богатые которые продают по несколько квартир должны платить большие налоги.
Cтільки розмов про якісь 5%?
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Додано: Чет 18 лип, 2024 17:07
Олежан написав:
з мене вийшов би не поганий депутат, так?
З вас вийшов би непоганий комуніст-експропріатор. Не в той час ви народилися.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 18:39
Писец подкрался незаметно
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 17:46
Genie
что вас так обескуражило?
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Олежан
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:08
Ну клёво, теперь не каждый купит квартиру. Знач аренда підросте
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Бетон
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:18
Бетон написав:
Ну клёво, теперь не каждый купит квартиру. Знач аренда підросте
Так же податек імені Гетьманцева зачепить тільки спекулів та лендлордів. Пересічних не зачепить.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:38
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:52
BIGor написав: Бетон написав:
Ну клёво, теперь не каждый купит квартиру. Знач аренда підросте
Так же податек імені Гетьманцева зачепить тільки спекулів та лендлордів. Пересічних не зачепить.
Ви серйозно рахуєте, що пересічний буде викладатися в Бетон, чекати 5 років з шаленими ризиками щоб придбати житло?
Первинна трималася на ненависних спекулях, які за декілька років заробляли декілька десятків тисяч, але інколи втрачали все.
Чи не торкнеться 10...60 річних бабушатників? Так а кому вони даром треба?
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