Я вообще скоро продам в варшаве. При дальнейшей покупке налог = 0. Ноль налогов.
Вот это я понимаю для людей сделано.
А вы тут продолжайте радоваться
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я вообще скоро продам в варшаве. При дальнейшей покупке налог = 0. Ноль налогов.
Вот это я понимаю для людей сделано.
А вы тут продолжайте радоваться
Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:50
1000%
Спекули по сути кредитовали стройки, чем должны были заниматься банки. До абсурда, недалеко от меня был застройщик Укрсоцбуд дочка Укрсоцбанка, при этом банк застройщика не кредитовал, ибо нафиг эти риски. А покупателей котлованов кредитовал с удовольствием. Объекты достроились, один прямо сбоку от мэрии ирпеня (30 метров), ценник там был киевский (емнип 1,3куе в 2011 г.) и задержали сдачу лет на 5 Не помогла дочке мама.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:26
А до чого це тут? Таке можна було побачити в оп і на сайті забудовника з 21-го року. Там роботи ще на роки. Для лохів, яким треба продати залишки квартир, звісно вони якусь дають гарантію, що добудують до кінця 2024. Але як додаткову угоду для вже існуючих договорів інвестування, то навряд чи)))
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:33
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
не таке і не в 21му
та й роботи там вже не на «роки»
і це гілка про нерухомість, а не про ссикливі рефлексії одноклітинних ухилянтських недоліків
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:41
kingkongovets
несколько символично, что первое фото рекламирует и давно сдохшую обобравшую вкладчиков пирамиду - бахматюкский Банк ФИ
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