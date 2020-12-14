Я вообще скоро продам в варшаве. При дальнейшей покупке налог = 0. Ноль налогов.
Вот это я понимаю для людей сделано.
А вы тут продолжайте радоваться
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я вообще скоро продам в варшаве. При дальнейшей покупке налог = 0. Ноль налогов.
Вот это я понимаю для людей сделано.
А вы тут продолжайте радоваться
Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:50
1000%
Спекули по сути кредитовали стройки, чем должны были заниматься банки. До абсурда, недалеко от меня был застройщик Укрсоцбуд дочка Укрсоцбанка, при этом банк застройщика не кредитовал, ибо нафиг эти риски. А покупателей котлованов кредитовал с удовольствием. Объекты достроились, один прямо сбоку от мэрии ирпеня (30 метров), ценник там был киевский (емнип 1,3куе в 2011 г.) и задержали сдачу лет на 5 Не помогла дочке мама.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:26
А до чого це тут? Таке можна було побачити в оп і на сайті забудовника з 21-го року. Там роботи ще на роки. Для лохів, яким треба продати залишки квартир, звісно вони якусь дають гарантію, що добудують до кінця 2024. Але як додаткову угоду для вже існуючих договорів інвестування, то навряд чи)))
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:33
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
не таке і не в 21му
та й роботи там вже не на «роки»
і це гілка про нерухомість, а не про ссикливі рефлексії одноклітинних ухилянтських недоліків
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:41
kingkongovets
несколько символично, что первое фото рекламирует и давно сдохшую обобравшую вкладчиков пирамиду - бахматюкский Банк ФИ
Додано: Суб 20 лип, 2024 00:36
В 21-му, коли купляв там, ці панорами вже були.
До кінця року не здадуть.
Останнє речення це наслідки спілкування з Кличком, чи хотів сказати « недолюдків»?)
Додано: Суб 20 лип, 2024 01:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А хто такі "ухилянтські недолікі" і як їх можна відрізнити від звичайного пересічного з кінцівками та небажаючого сдохнути років за ...надцять у Пхєньдніпрянському концтаборі?
Додано: Суб 20 лип, 2024 07:03
На цій території корумповані чиновники і їх бізнес керманичі все роблять з максимальною вигодою для себе.
Не для людей, не для держави.
Такої кількості недобудів або незаконних самобудів, як в Києві - ніде в світі немає.
Ніхто їх не зносить, власників будівлі. фірм - не садить.
Такі державні структури не можуть довго існувати, що ми й спостерігаємо.
Додано: Суб 20 лип, 2024 07:08
Заспокойся, в Києві надлишок житла.
Особливо 25-поверхових неохрущів, які миттєво морально зістарились. Орендарі з верхніх поверхів зараз валом валять в малоповерхову газифіковану забудову, за два місяці підняли орендні ціни на 25%.
Зимою буде ще гірше. Радянська шара (надлишок населення, дешева електроенергія) - закінчилась.
Українська бЫдло-їліта і раніше не могла нічого тут організувати, крім побудови 25-поверхових неохрущів на окраїнах і кабаків при дорозі.
Зараз вона повинна все просрати, вдребєзги, з таким горе-управлінням. Жадібні і напівграмотні селюки,які в 1991 отримали величезну державу, з величезним населенням і територією, з потужною енергетикою - і спустили в унітаз весь потенціал. Уроди, феодали-анархісти.
Додано: Суб 20 лип, 2024 07:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В 21-му, коли купляв там, ці панорами вже були.
До кінця року не здадуть.
Останнє речення це наслідки спілкування з Кличком, чи хотів сказати « недолюдків»?)[/quote]подивіться уважніше - хіба в 21му вже був збудованмй наприклад Трініті?
і де я казав що а136 здадуть в цьому році?
здадуть коли здадуть, я ніколи не даю прогнозів і не сперечаюсь про майбутнє, але роботи там вже точно не на «роки» - я це бачив на власні очі
зи:
з Кличком не спілкуюсь, чи ніколи досі не чули слово «недолік»?
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