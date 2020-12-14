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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11863118641186511866
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 07:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:А хто такі "ухилянтські недолікі" і як їх можна відрізнити від звичайного пересічного з кінцівками та небажаючого сдохнути років за ...надцять у Пхєньдніпрянському концтаборі?
це наприклад ти
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 07:51

Нерозуміло, навіщо бувший орел тут рекламує КМДА.

Візитна карточка КМДА - залитий водою за 4 роки експлуатації тонель метро на Теремки, сотні 20-25 поверхових недобудів по всій столиці, падаючі радянські мости і жодного нового моста через Дніпро в столиці для зменшення трафіку трафіку з Лівого берега на правий, за 33 роки.
Frant
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