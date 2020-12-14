Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 лип, 2024 08:24
Frant написав:
Такої кількості недобудів або незаконних самобудів, як в Києві - ніде в світі немає.
Ніхто їх не зносить, власників будівлі. фірм - не садить.
Цікаво, де Войцеховський, Микитась і Кушнір? В вязниці? Чи в Відні?
BIGor
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Додано: Суб 20 лип, 2024 09:11
BIGor написав: Бетон написав:
Я вообще скоро продам в варшаве. При дальнейшей покупке налог = 0. Ноль налогов.
Вот это я понимаю для людей сделано.
А вы тут продолжайте радоваться
Але з прибутку при продажу маєте заплатити 19% (в перші 5 років)
https://www.podatki.gov.pl/uk/zalishait ... rukhomost/
До речі, Польща свої державні сайти дублюють українською.
Польский нотаріус сказав що податок з прибутку від продажу не сплачується, якщо купувати нерухомість дорожчу ніж продав.
Бетон
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