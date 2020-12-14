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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11863118641186511866
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 08:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Такої кількості недобудів або незаконних самобудів, як в Києві - ніде в світі немає.
Ніхто їх не зносить, власників будівлі. фірм - не садить.

Цікаво, де Войцеховський, Микитась і Кушнір? В вязниці? Чи в Відні?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 09:11

  BIGor написав:
  Бетон написав:Я вообще скоро продам в варшаве. При дальнейшей покупке налог = 0. Ноль налогов.
Вот это я понимаю для людей сделано.
А вы тут продолжайте радоваться

Але з прибутку при продажу маєте заплатити 19% (в перші 5 років) https://www.podatki.gov.pl/uk/zalishait ... rukhomost/

До речі, Польща свої державні сайти дублюють українською.

Польский нотаріус сказав що податок з прибутку від продажу не сплачується, якщо купувати нерухомість дорожчу ніж продав.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 10:45

  kingkongovets написав:
барабашов написав:А хто такі "ухилянтські недолікі" і як їх можна відрізнити від звичайного пересічного з кінцівками та небажаючого сдохнути років за ...надцять у Пхєньдніпрянському концтаборі?
це наприклад ти

Почему сразу так?
И потом - как офицер в обоих системах может быть ухулянтом?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 11:05

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Я вообще скоро продам в варшаве. При дальнейшей покупке налог = 0. Ноль налогов.
Вот это я понимаю для людей сделано.
А вы тут продолжайте радоваться

Але з прибутку при продажу маєте заплатити 19% (в перші 5 років) https://www.podatki.gov.pl/uk/zalishait ... rukhomost/

До речі, Польща свої державні сайти дублюють українською.

Польский нотаріус сказав що податок з прибутку від продажу не сплачується, якщо купувати нерухомість дорожчу ніж продав.

Так, це податок на прибуток. Ціни в Варшаві зробили х2. То мусите з цього х2 заплатити 19% якщо продасте раніше ніж 5 років з покупки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 12:11

  BIGor написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Я вообще скоро продам в варшаве. При дальнейшей покупке налог = 0. Ноль налогов.
Вот это я понимаю для людей сделано.
А вы тут продолжайте радоваться

Але з прибутку при продажу маєте заплатити 19% (в перші 5 років) https://www.podatki.gov.pl/uk/zalishait ... rukhomost/

До речі, Польща свої державні сайти дублюють українською.
Польский нотаріус сказав що податок з прибутку від продажу не сплачується, якщо купувати нерухомість дорожчу ніж продав.

Так, це податок на прибуток. Ціни в Варшаві зробили х2. То мусите з цього х2 заплатити 19% якщо продасте раніше ніж 5 років з покупки.

Ні, не треба, якщо після продажу купується нерухомість більшої площі та кімнатності
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 12:52

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Польский нотаріус сказав що податок з прибутку від продажу не сплачується, якщо купувати нерухомість дорожчу ніж продав.

Так, це податок на прибуток. Ціни в Варшаві зробили х2. То мусите з цього х2 заплатити 19% якщо продасте раніше ніж 5 років з покупки.

Ні, не треба, якщо після продажу купується нерухомість більшої площі та кімнатності

Так дорожчу чи більшої площі та кімнатності ?
pesikot
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