Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Польский нотаріус сказав що податок з прибутку від продажу не сплачується, якщо купувати нерухомість дорожчу ніж продав.
Так, це податок на прибуток. Ціни в Варшаві зробили х2. То мусите з цього х2 заплатити 19% якщо продасте раніше ніж 5 років з покупки.
Ні, не треба, якщо після продажу купується нерухомість більшої площі та кімнатності Так дорожчу чи більшої площі та кімнатності ?
нотариус сказал, покупаете 3к вместо 2к и не будет налога. две по 1к - будет. исходя из логики (доход - расход) <= 0. если квартира оформлена на двоих по 1/2, то нужно будет узнать, будет ли налог при дальнейшей покупке каждому собственнику 1к или 2к с сохранением формулы (доход - расход) <= 0
pesikot написав:Так дорожчу чи більшої площі та кімнатності ?
нотариус сказал, покупаете 3к вместо 2к и не будет налога. две по 1к - будет. исходя из логики (доход - расход) <= 0. если квартира оформлена на двоих по 1/2, то нужно будет узнать, будет ли налог при дальнейшей покупке каждому собственнику 1к или 2к с сохранением формулы (доход - расход) <= 0