Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Польский нотаріус сказав що податок з прибутку від продажу не сплачується, якщо купувати нерухомість дорожчу ніж продав.
Так, це податок на прибуток. Ціни в Варшаві зробили х2. То мусите з цього х2 заплатити 19% якщо продасте раніше ніж 5 років з покупки.
Ні, не треба, якщо після продажу купується нерухомість більшої площі та кімнатності Так дорожчу чи більшої площі та кімнатності ?
нотариус сказал, покупаете 3к вместо 2к и не будет налога. две по 1к - будет. исходя из логики (доход - расход) <= 0. если квартира оформлена на двоих по 1/2, то нужно будет узнать, будет ли налог при дальнейшей покупке каждому собственнику 1к или 2к с сохранением формулы (доход - расход) <= 0
pesikot написав:Так дорожчу чи більшої площі та кімнатності ?
нотариус сказал, покупаете 3к вместо 2к и не будет налога. две по 1к - будет. исходя из логики (доход - расход) <= 0. если квартира оформлена на двоих по 1/2, то нужно будет узнать, будет ли налог при дальнейшей покупке каждому собственнику 1к или 2к с сохранением формулы (доход - расход) <= 0
Бетон написав:Первинна трималася на ненависних спекулях, які за декілька років заробляли декілька десятків тисяч, але інколи втрачали все.
1000%
Спекули по сути кредитовали стройки, чем должны были заниматься банки. До абсурда, недалеко от меня был застройщик Укрсоцбуд дочка Укрсоцбанка, при этом банк застройщика не кредитовал, ибо нафиг эти риски. А покупателей котлованов кредитовал с удовольствием. Объекты достроились, один прямо сбоку от мэрии ирпеня (30 метров), ценник там был киевский (емнип 1,3куе в 2011 г.) и задержали сдачу лет на 5 Не помогла дочке мама.
Попробую по памяти. Был тут один форумчанин, Адвокат, купил там по 500 за метр 3к, если не ошибаюсь порядка 100м2. Тут было обсуждение этой покупки в начале 2010-х. Хорошие планировки, но, на тот момент, если мне память не изменяет, на отшибе от цивилизации. Что называется "в чистом поле".
Так, це податок на прибуток. Ціни в Варшаві зробили х2. То мусите з цього х2 заплатити 19% якщо продасте раніше ніж 5 років з покупки.
Ні, не треба, якщо після продажу купується нерухомість більшої площі та кімнатності Так дорожчу чи більшої площі та кімнатності ?
нотариус сказал, покупаете 3к вместо 2к и не будет налога. две по 1к - будет. исходя из логики (доход - расход) <= 0. если квартира оформлена на двоих по 1/2, то нужно будет узнать, будет ли налог при дальнейшей покупке каждому собственнику 1к или 2к с сохранением формулы (доход - расход) <= 0
В США еще веселее. Если жилье - место проживания, то есть не инвестиционное. То по прошествии 2-х лет если продается, то разница в цене до 250 куе на одного, если пара то 500 куе, не облагается налогом. Что покупается после этого - не имеет значения. Если купил в удачном месте, живешь 2 года, дом сделал +500 куе, продал, налог 0.