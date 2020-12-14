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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11864118651186611867
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 20:55

  BIGor написав:
  Бетон написав:Я вообще скоро продам в варшаве. При дальнейшей покупке налог = 0. Ноль налогов.
Вот это я понимаю для людей сделано.
А вы тут продолжайте радоваться

Але з прибутку при продажу маєте заплатити 19% (в перші 5 років) https://www.podatki.gov.pl/uk/zalishait ... rukhomost/

До речі, Польща свої державні сайти дублюють українською.

купив новобудову, почекав поки збудують, перепродав, інвестував у нову, дельта допустим, 20% із них 19% податок, тобто 3.8%, ужас-ужас.
А можна інвестувати так, що дельта буде 0%
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 08:53

  BIGor написав:
  Frant написав:Такої кількості недобудів або незаконних самобудів, як в Києві - ніде в світі немає.
Ніхто їх не зносить, власників будівлі. фірм - не садить.

Цікаво, де Войцеховський, Микитась і Кушнір? В вязниці? Чи в Відні?

На фронте естественно.
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UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Крани крутяться. Патріотика на озерах. Навіть не вимикають під час обмеження електропостачання. Критична інфраструктура, йопта.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 11:08

  UA написав:
  BIGor написав:
  Frant написав:Такої кількості недобудів або незаконних самобудів, як в Києві - ніде в світі немає.
Ніхто їх не зносить, власників будівлі. фірм - не садить.

Цікаво, де Войцеховський, Микитась і Кушнір? В вязниці? Чи в Відні?

На фронте естественно.
В одной бригаде с сынами Ахметова и сыном Мосийчук.

Самостийна Ылита за 33 года в пыль, в хлам стёрла потенциал огромного развитого государства, которое она получила на шару в 1991. Потенциал был настолько велик, что государство все ещё держится, несмотря на то, что с двух сторон его убивают: с одной украинские чиновники и бизнесмены (главные враги), с другой - русская армия(враг помельче)
Где то ещё полгода, год и все будет закончено. Причем страдает и гибнет простой народ. Украинская быдло элита понятия не имеет про отключения энергии, про смерти родственников и близких на фронте. Просто уроды, достойные смертной казни с конфискацией. Так было бы в СССР. Там не панькались со сволочами.

Русские недаром полностью владеют украинским информационным пространством. Все куплено. :mrgreen:
Frant
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