Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Такої кількості недобудів або незаконних самобудів, як в Києві - ніде в світі немає. Ніхто їх не зносить, власників будівлі. фірм - не садить.
Цікаво, де Войцеховський, Микитась і Кушнір? В вязниці? Чи в Відні?
На фронте естественно. В одной бригаде с сынами Ахметова и сыном Мосийчук.
Самостийна Ылита за 33 года в пыль, в хлам стёрла потенциал огромного развитого государства, которое она получила на шару в 1991. Потенциал был настолько велик, что государство все ещё держится, несмотря на то, что с двух сторон его убивают: с одной украинские чиновники и бизнесмены (главные враги), с другой - русская армия(враг помельче) Где то ещё полгода, год и все будет закончено. Причем страдает и гибнет простой народ. Украинская быдло элита понятия не имеет про отключения энергии, про смерти родственников и близких на фронте. Просто уроды, достойные смертной казни с конфискацией. Так было бы в СССР. Там не панькались со сволочами.
Русские недаром полностью владеют украинским информационным пространством. Все куплено.