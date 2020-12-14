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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11864118651186611867
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 20:55

  BIGor написав:
  Бетон написав:Я вообще скоро продам в варшаве. При дальнейшей покупке налог = 0. Ноль налогов.
Вот это я понимаю для людей сделано.
А вы тут продолжайте радоваться

Але з прибутку при продажу маєте заплатити 19% (в перші 5 років) https://www.podatki.gov.pl/uk/zalishait ... rukhomost/

До речі, Польща свої державні сайти дублюють українською.

купив новобудову, почекав поки збудують, перепродав, інвестував у нову, дельта допустим, 20% із них 19% податок, тобто 3.8%, ужас-ужас.
А можна інвестувати так, що дельта буде 0%
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 08:53

  BIGor написав:
  Frant написав:Такої кількості недобудів або незаконних самобудів, як в Києві - ніде в світі немає.
Ніхто їх не зносить, власників будівлі. фірм - не садить.

Цікаво, де Войцеховський, Микитась і Кушнір? В вязниці? Чи в Відні?

На фронте естественно.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Крани крутяться. Патріотика на озерах. Навіть не вимикають під час обмеження електропостачання. Критична інфраструктура, йопта.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 11:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

дякую, дел
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 21 лип, 2024 11:47, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 11:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 11:46

  Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?

так они давно все
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 12:00

  Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?

А что из действительно элитного(ну типа Тетриса там) они НЕдостроили и причём конкретно, не просто заьыли утеплить или лифты поставить?
Ну чтоб на гугол не тратить час драгоценного времени
Сигнатюре их дитя? И Линден?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:03

  Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?

Так Сага ж проходимці. Там ще якісь риги буди у керівництві. 100% кидалово. Я ще фіг-знає коли коли жив в Києві - цікавився їх Хеппі-Хаус на Берестейській. Ну пройшло 5 років, 100% що недобудовали.

А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке).
BIGor
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  #<1 ... 11864118651186611867
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