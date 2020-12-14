Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями" неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями" неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями" неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
А что из действительно элитного(ну типа Тетриса там) они НЕдостроили и причём конкретно, не просто заьыли утеплить или лифты поставить? Ну чтоб на гугол не тратить час драгоценного времени Сигнатюре их дитя? И Линден?
Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями" неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
Так Сага ж проходимці. Там ще якісь риги буди у керівництві. 100% кидалово. Я ще фіг-знає коли коли жив в Києві - цікавився їх Хеппі-Хаус на Берестейській. Ну пройшло 5 років, 100% що недобудовали.
А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке).