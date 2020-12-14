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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11865118661186711868
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:44

  BIGor написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?

Так Сага ж проходимці. Там ще якісь риги буди у керівництві. 100% кидалово. Я ще фіг-знає коли коли жив в Києві - цікавився їх Хеппі-Хаус на Берестейській. Ну пройшло 5 років, 100% що недобудовали.

А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке).
єдине, що мені не подобається в Польщі, це те, що я не можу туди приїхати
ну і те, що через два роки блокування з одного рахунку в мене забрали 52 тищі злотих і повертають покупцям USDT назад.
при чому з всіх покупців вони вибрали тільки громадян польщі, а укарїнців - ні.
зайшовши на акаунти цих поляків - відгуки, що це шахрайська група, яка користучись громадянством, через прокуратуру повертають бабло. тобто вони нормально стрижуть.

Нажать незнаю що таке USDT, напевно якісь супер-надійні криптотокени? :mrgreen:

краще вам не знати. повірте на слово
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 14:09

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?

Так Сага ж проходимці. Там ще якісь риги буди у керівництві. 100% кидалово. Я ще фіг-знає коли коли жив в Києві - цікавився їх Хеппі-Хаус на Берестейській. Ну пройшло 5 років, 100% що недобудовали.

А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке).

єдине, що мені не подобається в Польщі, це те, що я не можу туди приїхати
ну і те, що через два роки блокування з одного рахунку в мене забрали 52 тищі злотих і повертають покупцям USDT назад.
при чому з всіх покупців вони вибрали тільки громадян польщі, а укарїнців - ні.
зайшовши на акаунти цих поляків - відгуки, що це шахрайська група, яка користучись громадянством, через прокуратуру повертають бабло. тобто вони нормально стрижуть.

на каком основании вас фактически грабят? Что нет подтвержления платежа как перевода с одного счёта на другой(их, жулья)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 14:11

  BIGor написав:
  Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?

Так Сага ж проходимці. Там ще якісь риги буди у керівництві. 100% кидалово. Я ще фіг-знає коли коли жив в Києві - цікавився їх Хеппі-Хаус на Берестейській. Ну пройшло 5 років, 100% що недобудовали.

А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке).

І я колись майже не "влошився" туди. Просто на той момент, роки 4 тому, у них була досить велика швидкість будівництва. А для всіх випускників нархозу цей район-трикутник (Перемоги-Дегтярівська-Теліги) віддає ностальгією і є надзвичайно привабливим :). Тому дуже хотів щось купити там, а це був єдиний новобуд в цьому районі. Потім ще хтось почав будівництво середньоетажки на Ежена Потьє, трохи вище Росинки, але також був швидкий старт і потім заглохло
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 14:57

  барабашов написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?

Так Сага ж проходимці. Там ще якісь риги буди у керівництві. 100% кидалово. Я ще фіг-знає коли коли жив в Києві - цікавився їх Хеппі-Хаус на Берестейській. Ну пройшло 5 років, 100% що недобудовали.

А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке).
єдине, що мені не подобається в Польщі, це те, що я не можу туди приїхати
ну і те, що через два роки блокування з одного рахунку в мене забрали 52 тищі злотих і повертають покупцям USDT назад.
при чому з всіх покупців вони вибрали тільки громадян польщі, а укарїнців - ні.
зайшовши на акаунти цих поляків - відгуки, що це шахрайська група, яка користучись громадянством, через прокуратуру повертають бабло. тобто вони нормально стрижуть.

на каком основании вас фактически грабят? Что нет подтвержления платежа как перевода с одного счёта на другой(их, жулья)?

поверь, бро. есть всё. написано сотни листов заявлений, ходатайств. приложены квитанции переводов. происхождение, доступ до кабинетов для правоохранительных органов, самостоятельный поход к следакам.
было постановление о прослушке телефона.

в общем обвинения нет. вины нет. денег не будет. мы украинцы, мы должны терпеть, я так понимаю.

другие две прокуратуры в Вроцлаве, в варшаве-охота, через пол года разблокировали другие счета - всё нормально.
от прокурора зависит
Бетон
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