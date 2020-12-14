Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями" неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
Так Сага ж проходимці. Там ще якісь риги буди у керівництві. 100% кидалово. Я ще фіг-знає коли коли жив в Києві - цікавився їх Хеппі-Хаус на Берестейській. Ну пройшло 5 років, 100% що недобудовали.
А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке). єдине, що мені не подобається в Польщі, це те, що я не можу туди приїхати ну і те, що через два роки блокування з одного рахунку в мене забрали 52 тищі злотих і повертають покупцям USDT назад. при чому з всіх покупців вони вибрали тільки громадян польщі, а укарїнців - ні. зайшовши на акаунти цих поляків - відгуки, що це шахрайська група, яка користучись громадянством, через прокуратуру повертають бабло. тобто вони нормально стрижуть.
Нажать незнаю що таке USDT, напевно якісь супер-надійні криптотокени?
Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями" неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
Так Сага ж проходимці. Там ще якісь риги буди у керівництві. 100% кидалово. Я ще фіг-знає коли коли жив в Києві - цікавився їх Хеппі-Хаус на Берестейській. Ну пройшло 5 років, 100% що недобудовали.
А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке).
єдине, що мені не подобається в Польщі, це те, що я не можу туди приїхати ну і те, що через два роки блокування з одного рахунку в мене забрали 52 тищі злотих і повертають покупцям USDT назад. при чому з всіх покупців вони вибрали тільки громадян польщі, а укарїнців - ні. зайшовши на акаунти цих поляків - відгуки, що це шахрайська група, яка користучись громадянством, через прокуратуру повертають бабло. тобто вони нормально стрижуть.
на каком основании вас фактически грабят? Что нет подтвержления платежа как перевода с одного счёта на другой(их, жулья)?
Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями" неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
Так Сага ж проходимці. Там ще якісь риги буди у керівництві. 100% кидалово. Я ще фіг-знає коли коли жив в Києві - цікавився їх Хеппі-Хаус на Берестейській. Ну пройшло 5 років, 100% що недобудовали.
А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке).
І я колись майже не "влошився" туди. Просто на той момент, роки 4 тому, у них була досить велика швидкість будівництва. А для всіх випускників нархозу цей район-трикутник (Перемоги-Дегтярівська-Теліги) віддає ностальгією і є надзвичайно привабливим . Тому дуже хотів щось купити там, а це був єдиний новобуд в цьому районі. Потім ще хтось почав будівництво середньоетажки на Ежена Потьє, трохи вище Росинки, але також був швидкий старт і потім заглохло
Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями" неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
Так Сага ж проходимці. Там ще якісь риги буди у керівництві. 100% кидалово. Я ще фіг-знає коли коли жив в Києві - цікавився їх Хеппі-Хаус на Берестейській. Ну пройшло 5 років, 100% що недобудовали.
А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке). єдине, що мені не подобається в Польщі, це те, що я не можу туди приїхати ну і те, що через два роки блокування з одного рахунку в мене забрали 52 тищі злотих і повертають покупцям USDT назад. при чому з всіх покупців вони вибрали тільки громадян польщі, а укарїнців - ні. зайшовши на акаунти цих поляків - відгуки, що це шахрайська група, яка користучись громадянством, через прокуратуру повертають бабло. тобто вони нормально стрижуть.
на каком основании вас фактически грабят? Что нет подтвержления платежа как перевода с одного счёта на другой(их, жулья)?
поверь, бро. есть всё. написано сотни листов заявлений, ходатайств. приложены квитанции переводов. происхождение, доступ до кабинетов для правоохранительных органов, самостоятельный поход к следакам. было постановление о прослушке телефона.
в общем обвинения нет. вины нет. денег не будет. мы украинцы, мы должны терпеть, я так понимаю.
другие две прокуратуры в Вроцлаве, в варшаве-охота, через пол года разблокировали другие счета - всё нормально. от прокурора зависит
BIGor написав:А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке).
Вот Вам второй недострой https://pachonskiegosky.pl/ краны стоят уже год и котлован зарос бурьяном. Сын напротив в школу ходит и поэтому наблюдаем эту эпопею, они до сих пор ищут лохов, несмотря на освещение в СМИ.
Київ - місто недобудів. Проте лохів менше не стає!
ККЦ, чому самостійна Ыліта за 33 роки не збудувала жодного моста через Дніпро в Києві? Для зменшення трафіку , для рівномірного розподілу. В курсі?
Які причини дегенеративної поведінки? Жадібність самостійної псевдоеліти? Тупість, нездатність хоть щось збудувати в інфраструктурі? Чи розуміння, що територія у них тимчасово, треба її швидко дерибанити до нуля, до кісток, і краще купити ще нерухомості в Лондоні чи Братіславі?
BIGor написав:А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке).
Вот Вам второй недострой https://pachonskiegosky.pl/ краны стоят уже год и котлован зарос бурьяном. Сын напротив в школу ходит и поэтому наблюдаем эту эпопею, они до сих пор ищут лохов, несмотря на освещение в СМИ.
О, прикольно, але все одно, факт в тому, що не можна попасти на 100% квартири, бо платиш згідно гармонограми - наприклад 10-10-50-30%, ну і такі випадки тут скоріше виключення, бо собівартість біля 7000-8000, а продають за 16000-22000 - тому гріх недобудовувати.
BIGor написав:А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке).
Вот Вам второй недострой https://pachonskiegosky.pl/ краны стоят уже год и котлован зарос бурьяном. Сын напротив в школу ходит и поэтому наблюдаем эту эпопею, они до сих пор ищут лохов, несмотря на освещение в СМИ.
О, прикольно, але все одно, факт в тому, що не можна попасти на 100% квартири, бо платиш згідно гармонограми - наприклад 10-10-50-30%, ну і такі випадки тут скоріше виключення, бо собівартість біля 7000-8000, а продають за 16000-22000 - тому гріх недобудовувати.
Гм. Навіщо добудовувати, якщо для забудовника простіше недобудувати? Кинути, як є. В Києві сотні величезних недобудів. Як на собаці блох, а на представнику укро-Ыліти - кримінальних справ
Деякі недобуди стоять з 1991 року.можна чіпляти охоронні таблички, як на старовинні пам'ятники архітектури.
Жодна епоха, за винятком самостійного дерибану 1991-2024, не залишила стільки недобудів після себе.
Бетон написав:єдине, що мені не подобається в Польщі, це те, що я не можу туди приїхати ну і те, що через два роки блокування з одного рахунку в мене забрали 52 тищі злотих і повертають покупцям USDT назад. при чому з всіх покупців вони вибрали тільки громадян польщі, а укарїнців - ні. зайшовши на акаунти цих поляків - відгуки, що це шахрайська група, яка користучись громадянством, через прокуратуру повертають бабло. тобто вони нормально стрижуть.
на каком основании вас фактически грабят? Что нет подтвержления платежа как перевода с одного счёта на другой(их, жулья)?
поверь, бро. есть всё. написано сотни листов заявлений, ходатайств. приложены квитанции переводов. происхождение, доступ до кабинетов для правоохранительных органов, самостоятельный поход к следакам. было постановление о прослушке телефона.
в общем обвинения нет. вины нет. денег не будет. мы украинцы, мы должны терпеть, я так понимаю.
другие две прокуратуры в Вроцлаве, в варшаве-охота, через пол года разблокировали другие счета - всё нормально. от прокурора зависит
Хе-хе, тут же не о переводах со счёта на счёт.
Тут о крипте. Кто-то хотел пропелять, не получилось и родилась версия, что украинцев обижают
А я то думаю, что это Бетон не перебираеться в Польшу и даже хочет продать недвигу, ах вот оно чё )
Frant написав:Гм. Навіщо добудовувати, якщо для забудовника простіше недобудувати? Кинути, як є. В Києві сотні величезних недобудів. Як на собаці блох, а на представнику укро-Ыліти - кримінальних справ
Деякі недобуди стоять з 1991 року.можна чіпляти охоронні таблички, як на старовинні пам'ятники архітектури.
Жодна епоха, за винятком самостійного дерибану 1991-2024, не залишила стільки недобудів після себе.
Що це у нас пане дОцент так збудився ) Вже бачить в своїх примарах, знову россійські танки під Київом і прасує россійській триколор