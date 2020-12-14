Бетон
знакомые в Варшаве продавали 600к юсдт.
так за ними хвост был, конкретно на красный ехали за ними, еле оторвались.
фиг знает кто и чем бы все закончилось
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лип, 2024 22:34
Бетон
знакомые в Варшаве продавали 600к юсдт.
так за ними хвост был, конкретно на красный ехали за ними, еле оторвались.
фиг знает кто и чем бы все закончилось
Додано: Нед 21 лип, 2024 22:47
Сказали, что готовятся к процедуре банкротства.
Не знаю, на сколько это признак
Додано: Нед 21 лип, 2024 23:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В 2021 году кличко доверил строить канатку компании "Активна країна"
Пару недель назад, проходя по пешеходному мосту, я предположил, что падение будет трагическим в ответ на желание моей безрассудной жены "покататься"
Когда этого слабоумного привлекут к ответственности?
Додано: Нед 21 лип, 2024 23:31
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