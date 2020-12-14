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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11866118671186811869
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:34

Бетон

знакомые в Варшаве продавали 600к юсдт.
так за ними хвост был, конкретно на красный ехали за ними, еле оторвались.
фиг знает кто и чем бы все закончилось
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:47

  Alex_V_K_79 написав:
Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
По каким признакам все!? Или инсайд какой? Резидент сдали в мае в эксплуатацию, например.

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk

Сказали, что готовятся к процедуре банкротства.
Не знаю, на сколько это признак
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В 2021 году кличко доверил строить канатку компании "Активна країна"
Пару недель назад, проходя по пешеходному мосту, я предположил, что падение будет трагическим в ответ на желание моей безрассудной жены "покататься"

Когда этого слабоумного привлекут к ответственности?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:31

  smdtranz написав:Бетон

знакомые в Варшаве продавали 600к юсдт.
так за ними хвост был, конкретно на красный ехали за ними, еле оторвались.
фиг знает кто и чем бы все закончилось

600 тысяч. Для такой суммы нужно охрану нанимать, е маё
Бетон
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