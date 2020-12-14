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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11866118671186811869
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:34

Бетон

знакомые в Варшаве продавали 600к юсдт.
так за ними хвост был, конкретно на красный ехали за ними, еле оторвались.
фиг знает кто и чем бы все закончилось
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:47

  Alex_V_K_79 написав:
Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
По каким признакам все!? Или инсайд какой? Резидент сдали в мае в эксплуатацию, например.

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk

Сказали, что готовятся к процедуре банкротства.
Не знаю, на сколько это признак
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В 2021 году кличко доверил строить канатку компании "Активна країна"
Пару недель назад, проходя по пешеходному мосту, я предположил, что падение будет трагическим в ответ на желание моей безрассудной жены "покататься"

Когда этого слабоумного привлекут к ответственности?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:31

  smdtranz написав:Бетон

знакомые в Варшаве продавали 600к юсдт.
так за ними хвост был, конкретно на красный ехали за ними, еле оторвались.
фиг знает кто и чем бы все закончилось

600 тысяч. Для такой суммы нужно охрану нанимать, е маё
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:49

Бетон

не повезло конечно пацану. вес самого троса на порядок больше, чем человека. то есть сам по себе человек вряд ли стал решающим фактором обрыва. тем более, что он выдерживал сильный ветер, а сила воздействия его на трос длиной в 400 метров куда больше, чем спускающийся человек.

на ум приходит разве что предположение, что пока была адовая жара, тросы провисли и их подтянули, а как температура упала, то натяжение ушло за предел прочности, да может какой резонанс возник неудачно
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 00:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Alex_V_K_79 написав:
Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
По каким признакам все!? Или инсайд какой? Резидент сдали в мае в эксплуатацию, например.

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk

Сказали, что готовятся к процедуре банкротства.
Не знаю, на сколько это признак
Спасибо

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 00:29

  Бетон написав:В 2021 году кличко доверил строить канатку компании "Активна країна"
Пару недель назад, проходя по пешеходному мосту, я предположил, что падение будет трагическим в ответ на желание моей безрассудной жены "покататься"

Когда этого слабоумного привлекут к ответственности?


Активна країна крепкіх бесхозяйствєнніков.

Коли засудять "геніального стратега", який здав без бою дві області і найбільшу в Європі атомну станцію?
Думаю, що йому пам'ятник поставлять, поруч з грушевським.
Самостійні керманичі - вони такі.
Програти, роздерибанити, знищити, віддати без бою.
Інших немає і не буде.
Frant
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