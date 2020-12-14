Бетон
знакомые в Варшаве продавали 600к юсдт.
так за ними хвост был, конкретно на красный ехали за ними, еле оторвались.
фиг знает кто и чем бы все закончилось
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Додано: Нед 21 лип, 2024 22:34
Бетон
знакомые в Варшаве продавали 600к юсдт.
так за ними хвост был, конкретно на красный ехали за ними, еле оторвались.
фиг знает кто и чем бы все закончилось
Додано: Нед 21 лип, 2024 22:47
Сказали, что готовятся к процедуре банкротства.
Не знаю, на сколько это признак
Додано: Нед 21 лип, 2024 23:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В 2021 году кличко доверил строить канатку компании "Активна країна"
Пару недель назад, проходя по пешеходному мосту, я предположил, что падение будет трагическим в ответ на желание моей безрассудной жены "покататься"
Когда этого слабоумного привлекут к ответственности?
Додано: Нед 21 лип, 2024 23:31
Додано: Нед 21 лип, 2024 23:49
Бетон
не повезло конечно пацану. вес самого троса на порядок больше, чем человека. то есть сам по себе человек вряд ли стал решающим фактором обрыва. тем более, что он выдерживал сильный ветер, а сила воздействия его на трос длиной в 400 метров куда больше, чем спускающийся человек.
на ум приходит разве что предположение, что пока была адовая жара, тросы провисли и их подтянули, а как температура упала, то натяжение ушло за предел прочности, да может какой резонанс возник неудачно
Додано: Пон 22 лип, 2024 00:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Спасибо
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Додано: Пон 22 лип, 2024 00:29
Активна країна крепкіх бесхозяйствєнніков.
Коли засудять "геніального стратега", який здав без бою дві області і найбільшу в Європі атомну станцію?
Думаю, що йому пам'ятник поставлять, поруч з грушевським.
Самостійні керманичі - вони такі.
Програти, роздерибанити, знищити, віддати без бою.
Інших немає і не буде.
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