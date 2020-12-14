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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11866118671186811869>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 16:18

  Альтернативщик написав:
  BIGor написав:А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке).


Вот Вам второй недострой https://pachonskiegosky.pl/ краны стоят уже год и котлован зарос бурьяном. Сын напротив в школу ходит и поэтому наблюдаем эту эпопею, они до сих пор ищут лохов, несмотря на освещение в СМИ.

О, прикольно, але все одно, факт в тому, що не можна попасти на 100% квартири, бо платиш згідно гармонограми - наприклад 10-10-50-30%, ну і такі випадки тут скоріше виключення, бо собівартість біля 7000-8000, а продають за 16000-22000 - тому гріх недобудовувати.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 16:39

  Бетон написав:
  барабашов написав:
  Бетон написав:єдине, що мені не подобається в Польщі, це те, що я не можу туди приїхати
ну і те, що через два роки блокування з одного рахунку в мене забрали 52 тищі злотих і повертають покупцям USDT назад.
при чому з всіх покупців вони вибрали тільки громадян польщі, а укарїнців - ні.
зайшовши на акаунти цих поляків - відгуки, що це шахрайська група, яка користучись громадянством, через прокуратуру повертають бабло. тобто вони нормально стрижуть.

на каком основании вас фактически грабят? Что нет подтвержления платежа как перевода с одного счёта на другой(их, жулья)?

поверь, бро. есть всё. написано сотни листов заявлений, ходатайств. приложены квитанции переводов. происхождение, доступ до кабинетов для правоохранительных органов, самостоятельный поход к следакам.
было постановление о прослушке телефона.

в общем обвинения нет. вины нет. денег не будет. мы украинцы, мы должны терпеть, я так понимаю.

другие две прокуратуры в Вроцлаве, в варшаве-охота, через пол года разблокировали другие счета - всё нормально.
от прокурора зависит

Хе-хе, тут же не о переводах со счёта на счёт.

Тут о крипте. Кто-то хотел пропелять, не получилось и родилась версия, что украинцев обижают

А я то думаю, что это Бетон не перебираеться в Польшу и даже хочет продать недвигу, ах вот оно чё )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
По каким признакам все!? Или инсайд какой? Резидент сдали в мае в эксплуатацию, например.

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:28

  Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?



Не расстраивайте Эйрмакса, он как раз пошел за каяком
Genie
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:33

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И с ним в венскую оперу
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:34

Бетон

знакомые в Варшаве продавали 600к юсдт.
так за ними хвост был, конкретно на красный ехали за ними, еле оторвались.
фиг знает кто и чем бы все закончилось
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:47

  Alex_V_K_79 написав:
Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
По каким признакам все!? Или инсайд какой? Резидент сдали в мае в эксплуатацию, например.

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Сказали, что готовятся к процедуре банкротства.
Не знаю, на сколько это признак
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:31

  smdtranz написав:Бетон

знакомые в Варшаве продавали 600к юсдт.
так за ними хвост был, конкретно на красный ехали за ними, еле оторвались.
фиг знает кто и чем бы все закончилось

600 тысяч. Для такой суммы нужно охрану нанимать, е маё
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 00:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Alex_V_K_79 написав:
Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
По каким признакам все!? Или инсайд какой? Резидент сдали в мае в эксплуатацию, например.

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Сказали, что готовятся к процедуре банкротства.
Не знаю, на сколько это признак
Спасибо

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:43

Курс гривнт просідає з кожним тижнем.
Обвалу Кржн - бути!
Frant
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