Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями" неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?
Не расстраивайте Эйрмакса, он как раз пошел за каяком
BIGor написав:А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке).
Вот Вам второй недострой https://pachonskiegosky.pl/ краны стоят уже год и котлован зарос бурьяном. Сын напротив в школу ходит и поэтому наблюдаем эту эпопею, они до сих пор ищут лохов, несмотря на освещение в СМИ.
В Польші бувають проблеми з забудовниками. Проте вони зазвичай вирішуються на користь інвесторів. Щоправда навіть коли інвестори виграють справу, для того щод добудувати об'єкт їм потрібно бути максимально організованими. Колега в мене так колись попав. Судові спори тривали декілька років, але в підсумку інвестори будинок добудували і він ще там проінвестував декілька квартир дуже дешево. Так що зараз, мабуть, вони йому принесли 2-3X як мінімум.