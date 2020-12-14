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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11866118671186811869
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:18

  Genie написав:
  Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?



Не расстраивайте Эйрмакса, он как раз пошел за каяком

Каналам бути!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:33

  Альтернативщик написав:
  BIGor написав:А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке).


Вот Вам второй недострой https://pachonskiegosky.pl/ краны стоят уже год и котлован зарос бурьяном. Сын напротив в школу ходит и поэтому наблюдаем эту эпопею, они до сих пор ищут лохов, несмотря на освещение в СМИ.

В Польші бувають проблеми з забудовниками. Проте вони зазвичай вирішуються на користь інвесторів. Щоправда навіть коли інвестори виграють справу, для того щод добудувати об'єкт їм потрібно бути максимально організованими. Колега в мене так колись попав. Судові спори тривали декілька років, але в підсумку інвестори будинок добудували і він ще там проінвестував декілька квартир дуже дешево. Так що зараз, мабуть, вони йому принесли 2-3X як мінімум.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:38

airmax78

посмотрим на цены в Киеве и достройку объектов, когда в рашке начнется гражданская война и развал, а чеченцы захотят выход к морю. :lol:
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 12:27

  smdtranz написав:airmax78

посмотрим на цены в Киеве и достройку объектов, когда в рашке начнется гражданская война и развал, а чеченцы захотят выход к морю. :lol:

Солодкі мрії))) :cry:
Проте реальність зовсім, ну зовсім інша. :mrgreen:
"Доки товстий схудне - худий здохне!" :oops:
Frant
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