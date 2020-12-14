RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11867118681186911870>
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:18

  Genie написав:
  Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?



Не расстраивайте Эйрмакса, он как раз пошел за каяком

Каналам бути!
airmax78
 
Повідомлень: 42981
З нами з: 25.10.12
Подякував: 977 раз.
Подякували: 5307 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:33

  Альтернативщик написав:
  BIGor написав:А чим Вам не подобається схема яка діє в Польщі? Теж є спекулі-фліпери, але добудовують 99% житла (бачив раз один недобуд невеликий, туди люди їздять як на екскурсію побачити що це таке).


Вот Вам второй недострой https://pachonskiegosky.pl/ краны стоят уже год и котлован зарос бурьяном. Сын напротив в школу ходит и поэтому наблюдаем эту эпопею, они до сих пор ищут лохов, несмотря на освещение в СМИ.

В Польші бувають проблеми з забудовниками. Проте вони зазвичай вирішуються на користь інвесторів. Щоправда навіть коли інвестори виграють справу, для того щод добудувати об'єкт їм потрібно бути максимально організованими. Колега в мене так колись попав. Судові спори тривали декілька років, але в підсумку інвестори будинок добудували і він ще там проінвестував декілька квартир дуже дешево. Так що зараз, мабуть, вони йому принесли 2-3X як мінімум.
airmax78
 
Повідомлень: 42981
З нами з: 25.10.12
Подякував: 977 раз.
Подякували: 5307 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:38

airmax78

посмотрим на цены в Киеве и достройку объектов, когда в рашке начнется гражданская война и развал, а чеченцы захотят выход к морю. :lol:
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 347
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 12:27

  smdtranz написав:airmax78

посмотрим на цены в Киеве и достройку объектов, когда в рашке начнется гражданская война и развал, а чеченцы захотят выход к морю. :lol:

Солодкі мрії))) :cry:
Проте реальність зовсім, ну зовсім інша. :mrgreen:
"Доки товстий схудне - худий здохне!" :oops:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23874
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1681 раз.
Подякували: 2544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 15:44

Пока все думают и пишут пугалки про недвигу, то др. её покупают))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8079
З нами з: 13.09.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 15:58

  Игорь Алексеевич написав:Пока все думают и пишут пугалки про недвигу, то др. её покупают))

Толсто)))
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 797
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 19:25

https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... ruhomosti/
Здесь читаем, здесь рыбу заворачиваем. Є-оселя дає, є-оселя забирає)))
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 797
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 19:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон каже е-оселі взагалі нема.
Але ознаки зниження все суттєвіші.
На продажі повно цікавих котеджів/дуплексів в межах Києва і зовсім поряд в ціновій категорії, яку я раніше дивився, але там цього всього не було
Hotab
 
Повідомлень: 12731
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 21:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:Пока все думают и пишут пугалки про недвигу, то др. её покупают))
З прогнозом курсу не склалось, перейшли на нерухомість :)
Zochan
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 22.10.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 21:34

  Игорь Алексеевич написав:Пока все думают и пишут пугалки про недвигу, то др. её покупают))

Подааайте, тьфу купиииите кто-то квартирку мою. Не упускайте шанс. Вы не ведаете, что теряете
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2967
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11867118681186911870>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2485, 2486, 2487
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24868 16636418
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2024 16:17
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5456684
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55558
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.