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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 лип, 2024 21:35
Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Пока все думают и пишут пугалки про недвигу, то др. её покупают))
З прогнозом курсу не склалось, перейшли на нерухомість
Топик с 2009 года. ИА тоже хочет постоянную работу.
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Пон 11 жов, 2021 18:05
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