Додано: Пон 22 лип, 2024 21:54

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До 23%: як хочуть змінити податки при продажу нерухомості



Влада готується збільшити податки. Як запропоновані податкові новації можуть вплинути на ринок нерухомості, розповіла інвестиційний рієлтор Олена Маленкова.



Влада готується збільшити податки.

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Ну, що, дорогі, «дочекалися» врешті-решт. До Ради внесено законопроєкт про підвищення військового збору до 5%. Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо:



Ваше право власності було зареєстровано в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому.

У вас другий продаж житлової нерухомості на рік.

Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі.

Та 23%, якщо :



У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки.

Третій продаж у календарному році, не дивлячись на дату в праві власності.

Якщо право власності на вашу квартиру настало раніше, ніж 3 роки, то ви маєте пільгу, для вас немає податку на дохід фізичних осіб — можете спати спокійно.



А тим, кому треба продати, краще поспішити!



Що з цінами на ринку



Ринок має нездорову тенденцію до зниження. Ще в середині 2023 року ми побачили непрямі ознаки кризи, що насувається:



Збільшилася кількість виставлених обʼєктів.

Збільшився термін ухвалення рішень покупцями.

Власники почали заохочувати покупців можливістю купівлі за безготівковим розрахунком та взагалі йти на поступки.

Але ціни стримували державні іпотечні програми. З квітня 2024 року ціни з «плато» почали повільно рухатися донизу. В травні відбулися дві події, які суттєво вплинули на ринок:



Обмеження суми, яку можуть отримати покупці під пільговий відсоток до 2 млн грн.

Оголошена мобілізація з 16 травня.

Покупців стало помітно менше: військовозобов'язані жінки та чоловіки «поставили на стоп» можливі покупки. Бо потрапили в ситуацію невизначеності та неочікуваних витрат.



Що відбувалося далі



Далі ще цікавіше! Кредитна програма «єОселя» під 7% має обмеження в термінах права власності — не більше ніж 3 роки. Ті самі 3 роки, які власник має почекати, щоб не сплачувати податки!



Ми бачимо виделку: щоб взяти кредит під 7%, вік будинку має бути менше ніж 3 роки, але держава одною рукою надає «пільги» -7%, а другою рукою відбирає їх і ще додатково хоче отримати 5%!



Тут або треба підтягнути законодавство та збільшити вік будинку, або можна ставити хрест на будівельній галузі.



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Що на нас чекає



Новий законопроєкт під час такої глобальної кризи, як війна, — це без перебільшення смерть для галузі нерухомості, зокрема, та будівельної галузі загалом.



Продавати при податках від 11 до 23% у період, коли ціни низькі, стає невигідним. Тим паче, що покупець все одно вимагатиме знижку, оскільки зараз — ринок покупця.



Відомо, що будівельна галузь має мультиплікатор 9, а навколо нього обертається 9 галузей:



архітектура,

дизайн,

виробництво будівельних матеріалів,

виробництво меблів,

виробництво всього, що потрібно в оселю: текстиль, світло, і ще багато-багато всього.

Отже, якщо проєкт приймуть, то на нас чекатиме обвал ринку нерухомості страшніше за 2008/2009 роки. Другий наслідок: невиплата за кредитами, що вже взяли за більшими цінами.