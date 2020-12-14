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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11868118691187011871
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 23:52

  Hotab написав:UA


А со стороны военкомов спрос растет?
Или они понимают, что им тут не жить и вывозят деньги и семьи за рубеж?



Це питання від справжнього патріота, який ще інтенсивніше ховає приховує від оподаткування доходи та ще інтенсивніше виводить гроші з України?
А чому питання до мене? Я в «заградотряді», а не в ТЦК. Стріляю по пяткам бігунців у бік західного кордону.

налоги заплатит конечный потребитель.
ну аренда вырастет на 20%.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 00:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Аренда вырастает от дефицита предложения
Конечно никто специально и по возросшим на идиотские налоги ценам под засол(параллельно сдавая за что рыло скажет) брать довольно долго не будет.
Тем более никто не будет оплачивать чей то когда то дорогой ремонт с маржой продавана и плюс бешеным налогом сверху для себя, любимого(как в 2006-08)
Значит некоторая часть элитки посыпется или будет продана при другой цене валюты(допустим когда унция будет стоить тысяч пять), а это возможно будет даже не в этом десятилетии.
барабашов
 
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