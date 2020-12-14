Hotab написав:

Конкурентний ресурс. Тому без лінкаДо 23%: як хочуть змінити податки при продажу нерухомостіВлада готується збільшити податки. Як запропоновані податкові новації можуть вплинути на ринок нерухомості, розповіла інвестиційний рієлтор Олена Маленкова.Влада готується збільшити податки.29Ну, що, дорогі, «дочекалися» врешті-решт. До Ради внесено законопроєкт про підвищення військового збору до 5%. Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо:Ваше право власності було зареєстровано в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому.У вас другий продаж житлової нерухомості на рік.Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі.Та 23%, якщо :У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки.Третій продаж у календарному році, не дивлячись на дату в праві власності.Якщо право власності на вашу квартиру настало раніше, ніж 3 роки, то ви маєте пільгу, для вас немає податку на дохід фізичних осіб — можете спати спокійно.А тим, кому треба продати, краще поспішити!Що з цінами на ринкуРинок має нездорову тенденцію до зниження. Ще в середині 2023 року ми побачили непрямі ознаки кризи, що насувається:Збільшилася кількість виставлених обʼєктів.Збільшився термін ухвалення рішень покупцями.Власники почали заохочувати покупців можливістю купівлі за безготівковим розрахунком та взагалі йти на поступки.Але ціни стримували державні іпотечні програми. З квітня 2024 року ціни з «плато» почали повільно рухатися донизу. В травні відбулися дві події, які суттєво вплинули на ринок:Обмеження суми, яку можуть отримати покупці під пільговий відсоток до 2 млн грн.Оголошена мобілізація з 16 травня.Покупців стало помітно менше: військовозобов'язані жінки та чоловіки «поставили на стоп» можливі покупки. Бо потрапили в ситуацію невизначеності та неочікуваних витрат.Що відбувалося даліДалі ще цікавіше! Кредитна програма «єОселя» під 7% має обмеження в термінах права власності — не більше ніж 3 роки. Ті самі 3 роки, які власник має почекати, щоб не сплачувати податки!Ми бачимо виделку: щоб взяти кредит під 7%, вік будинку має бути менше ніж 3 роки, але держава одною рукою надає «пільги» -7%, а другою рукою відбирає їх і ще додатково хоче отримати 5%!Тут або треба підтягнути законодавство та збільшити вік будинку, або можна ставити хрест на будівельній галузі.Читайте також: Як за червень змінилися ціни на житло: скільки коштує зняти та купити квартируЩо на нас чекаєНовий законопроєкт під час такої глобальної кризи, як війна, — це без перебільшення смерть для галузі нерухомості, зокрема, та будівельної галузі загалом.Продавати при податках від 11 до 23% у період, коли ціни низькі, стає невигідним. Тим паче, що покупець все одно вимагатиме знижку, оскільки зараз — ринок покупця.Відомо, що будівельна галузь має мультиплікатор 9, а навколо нього обертається 9 галузей:архітектура,дизайн,виробництво будівельних матеріалів,виробництво меблів,виробництво всього, що потрібно в оселю: текстиль, світло, і ще багато-багато всього.Отже, якщо проєкт приймуть, то на нас чекатиме обвал ринку нерухомості страшніше за 2008/2009 роки. Другий наслідок: невиплата за кредитами, що вже взяли за більшими цінами.