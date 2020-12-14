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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11868118691187011871
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 23:52

  Hotab написав:UA


А со стороны военкомов спрос растет?
Или они понимают, что им тут не жить и вывозят деньги и семьи за рубеж?



Це питання від справжнього патріота, який ще інтенсивніше ховає приховує від оподаткування доходи та ще інтенсивніше виводить гроші з України?
А чому питання до мене? Я в «заградотряді», а не в ТЦК. Стріляю по пяткам бігунців у бік західного кордону.

налоги заплатит конечный потребитель.
ну аренда вырастет на 20%.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 00:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Аренда вырастает от дефицита предложения
Конечно никто специально и по возросшим на идиотские налоги ценам под засол(параллельно сдавая за что рыло скажет) брать довольно долго не будет.
Тем более никто не будет оплачивать чей то когда то дорогой ремонт с маржой продавана и плюс бешеным налогом сверху для себя, любимого(как в 2006-08)
Значит некоторая часть элитки посыпется или будет продана при другой цене валюты(допустим когда унция будет стоить тысяч пять), а это возможно будет даже не в этом десятилетии.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 01:12

  барабашов написав:Аренда вырастает от дефицита предложения
Конечно никто специально и по возросшим на идиотские налоги ценам под засол(параллельно сдавая за что рыло скажет) брать довольно долго не будет.
Тем более никто не будет оплачивать чей то когда то дорогой ремонт с маржой продавана и плюс бешеным налогом сверху для себя, любимого(как в 2006-08)
Значит некоторая часть элитки посыпется или будет продана при другой цене валюты(допустим когда унция будет стоить тысяч пять), а это возможно будет даже не в этом десятилетии.

У нас концлагерь. жилья не хватает. Покупать бздят, аренда востребована.
За э.э. платят +100%. Вот и за жильё заплатят +20
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 06:34

  Бетон написав:
  барабашов написав:Аренда вырастает от дефицита предложения
Конечно никто специально и по возросшим на идиотские налоги ценам под засол(параллельно сдавая за что рыло скажет) брать довольно долго не будет.
Тем более никто не будет оплачивать чей то когда то дорогой ремонт с маржой продавана и плюс бешеным налогом сверху для себя, любимого(как в 2006-08)
Значит некоторая часть элитки посыпется или будет продана при другой цене валюты(допустим когда унция будет стоить тысяч пять), а это возможно будет даже не в этом десятилетии.

У нас концлагерь. жилья не хватает. Покупать бздят, аренда востребована.
За э.э. платят +100%. Вот и за жильё заплатят +20

В Києві колосальний надлишок житла.
Зараз швидко падають ціни на нерухомість.
Відкриють кордони - народ звідси валом повалить.
І оренда посиплеться.
Це настільки прогнозовано, що нічого говорити
Востаннє редагувалось Frant в Вів 23 лип, 2024 06:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 06:39

  Hotab написав:Конкурентний ресурс. Тому без лінка

До 23%: як хочуть змінити податки при продажу нерухомості

Влада готується збільшити податки. Як запропоновані податкові новації можуть вплинути на ринок нерухомості, розповіла інвестиційний рієлтор Олена Маленкова.

Влада готується збільшити податки.
29

Ну, що, дорогі, «дочекалися» врешті-решт. До Ради внесено законопроєкт про підвищення військового збору до 5%. Тепер готуємося сплачувати 11% податків на перехід прав власності, якщо:

Ваше право власності було зареєстровано в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому.
У вас другий продаж житлової нерухомості на рік.
Ви продаєте нежитлову нерухомість. Тут, якщо памʼятаєте, 5% + в/з буде завжди. Не дивлячись на дату в договорі.
Та 23%, якщо :

У вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстроване менше ніж 3 роки.
Третій продаж у календарному році, не дивлячись на дату в праві власності.
Якщо право власності на вашу квартиру настало раніше, ніж 3 роки, то ви маєте пільгу, для вас немає податку на дохід фізичних осіб — можете спати спокійно.

А тим, кому треба продати, краще поспішити!

Що з цінами на ринку

Ринок має нездорову тенденцію до зниження. Ще в середині 2023 року ми побачили непрямі ознаки кризи, що насувається:

Збільшилася кількість виставлених обʼєктів.
Збільшився термін ухвалення рішень покупцями.
Власники почали заохочувати покупців можливістю купівлі за безготівковим розрахунком та взагалі йти на поступки.
Але ціни стримували державні іпотечні програми. З квітня 2024 року ціни з «плато» почали повільно рухатися донизу. В травні відбулися дві події, які суттєво вплинули на ринок:

Обмеження суми, яку можуть отримати покупці під пільговий відсоток до 2 млн грн.
Оголошена мобілізація з 16 травня.
Покупців стало помітно менше: військовозобов'язані жінки та чоловіки «поставили на стоп» можливі покупки. Бо потрапили в ситуацію невизначеності та неочікуваних витрат.

Що відбувалося далі

Далі ще цікавіше! Кредитна програма «єОселя» під 7% має обмеження в термінах права власності — не більше ніж 3 роки. Ті самі 3 роки, які власник має почекати, щоб не сплачувати податки!

Ми бачимо виделку: щоб взяти кредит під 7%, вік будинку має бути менше ніж 3 роки, але держава одною рукою надає «пільги» -7%, а другою рукою відбирає їх і ще додатково хоче отримати 5%!

Тут або треба підтягнути законодавство та збільшити вік будинку, або можна ставити хрест на будівельній галузі.

Читайте також: Як за червень змінилися ціни на житло: скільки коштує зняти та купити квартиру

Що на нас чекає

Новий законопроєкт під час такої глобальної кризи, як війна, — це без перебільшення смерть для галузі нерухомості, зокрема, та будівельної галузі загалом.

Продавати при податках від 11 до 23% у період, коли ціни низькі, стає невигідним. Тим паче, що покупець все одно вимагатиме знижку, оскільки зараз — ринок покупця.

Відомо, що будівельна галузь має мультиплікатор 9, а навколо нього обертається 9 галузей:

архітектура,
дизайн,
виробництво будівельних матеріалів,
виробництво меблів,
виробництво всього, що потрібно в оселю: текстиль, світло, і ще багато-багато всього.
Отже, якщо проєкт приймуть, то на нас чекатиме обвал ринку нерухомості страшніше за 2008/2009 роки. Другий наслідок: невиплата за кредитами, що вже взяли за більшими цінами.

Так воно і буде.
Не потрібні вже новобуди.
Я про це пишу з 24.02.2022.
В Києві надлишок житла, і чим далі, тим він більший.
Країною 33 роки керують жадібні простаки, наслідники грушевського, вінниченка петлюри. Які вдрузки, до кісток, роздерибанили колись могутню, розвинену, з потужною інфраструктурою (для свого часу) територію.
Вони по іншому не вміють.
Лише корупція, дерибан і деструкція.
Дауни за 33 роки не збудували жодного моста в Києві, не відкрили жодної гілки метро (затоплену за 4 роки експлуатації - не рахуємо), за 10 років війни не змогли налагодити випуск власних балістичних ракет. Генії-стратеги:
"Нада проста перестать стрелять!"
Олігофрени, яким не можна навіть поганий колгосп довірити.

Зараз щось купляти немає жодного сенсу.
І в найближчий рік-піиора також немає.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 08:01

  Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?

А як же рибальський?
А канали?)
cherchiltank
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