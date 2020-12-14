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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11868118691187011871
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 08:01

  Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?

А як же рибальський?
А канали?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 10:29

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Сага девелопмнент всё, вместе с десятками элитных недостроев и тысячами кинутых инвесторов. Как вы их тут презрительно называете "спекулями"
неужели сложно было купить у саги и стать счастливым домовлалельцем?

А як же рибальський?

Обвал, реально обвал!
Ціни від 59 000 до 500 000.
91 об,єкт.
НароТ поспішає продати, доки можна відбити хоча би інвештовані гроші.
Скоро й того не дадуть
Frant
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