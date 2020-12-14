RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11868118691187011871
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 11:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:то ще може за ІТ-мекку без воєнкомів міг би законати

виділити би район типу Юніта, щоб був вільний від ТЦК, і резидентність в ньому звільняла від цього кумару
fox767676
 
Повідомлень: 1877
З нами з: 13.06.20
Подякував: 304 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 11:36

  striped написав:
  Бетон написав:У нас концлагерь. жилья не хватает. Покупать бздят, аренда востребована.
За э.э. платят +100%. Вот и за жильё заплатят +20


Вы всерьез считаете, что люди получают зарплаты в процентах? Средний чек в супермаркетах упал еще до того, как выросли тарифы на ээ - это наверное от роста процента жиров у народа.
Те, кто отчается продать свою прелесць для того, чтобы не накапливать долги за выросшую коммуналку будет вынужден сдавать ее. И сдавать по рынку, который из-за отсутствия ремонтов будет смотреть вниз в долл. Предложение вырастет, а вот откуда еще захотят поехать люди в город самого лучшего мэра - я не вижу.

Но в реале деньги постоянно то "подпечатыватся", или генерируются циферками на серверах, заходящую "помощь" в виде кредитов под уже не наш газ в Ч.море и Запорожской обл. продают за гривну а не юани, и гривен на руках становится всё больше и больше.
Просто такие объекты как у Эйра продать, приплюсовав к хотелкам 23 или сколько там % налогов, будет пока(лет пять наверно) нереально, как и обсуждавшуюся с мистическими бздохами Кинга палату 280 метрову гетьманску с мхом и ПВВ в общажке ЗА путями у вокзала.
Аренда показать может и 30% вниз и 50% вверх в гривне зимой при микроколлапсах в инфрастуктуре, да и без света и самопальной Блюй-Йетти жить в темноте 17 часов с 1го ноября по 1 февраля как бы не всем зайдёт, даже питаясь всухомятку пиццей и прохладной колой.
А кому то свежий ремонт 2020года(а не с нежелтеющей снежкой 2002го) зайдёт больше напора воды по графику и он сам купит себе станцию вместо свежего 16ПроМах и снимет такую НЕубитую вылизанную квартиру дороже рынка
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 23 лип, 2024 11:39, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 4243
З нами з: 16.06.15
Подякував: 278 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:38

  Прохожий написав:
  Frant написав:
  Игорь Алексеевич написав:Пока все думают и пишут пугалки про недвигу, то др. её покупают))
саме тому з травня 2024 падіння цін Кржн - пришвидшилось в 1,5-2 рази?
Тому що багато покупанів? :mrgreen:

неделю назад продана гостинка на Тулузы
20м2 за 25куе+налоги и рыл
правда ремонт +- можно жить)
это уже дно или только "ускорение падения"?

кстати, неужели ключница таки вернулась и отобрала ключи от буфета с заветным графинчиком? :mrgreen:

Помните гостинку-шкаф на Лукьяновке проданную по 3.5К за метр в августе 2013 года? Меня тогда чуть не порвало от идиотизма покупателя, но многие защищали: типа когда для себя (любимого дитяти) - цена не важна :mrgreen:. Как бы эта гостинка на Тулузы не стала аналогом той гостинки на Лукьяновке (ттт).
airmax78
 
Повідомлень: 42982
З нами з: 25.10.12
Подякував: 977 раз.
Подякували: 5307 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:19

airmax78 77тс.долларов за номер отеля с непредсказуемыми от синьки и наркоты постояльцами?
А лифты там сильно мочой пахли или только Примой и трёхнедельным потоперегаром?
Ремонт какого уровня - обойки и самое дешёвое с Эпика или продавец хоть постарался и там не хотелось выпасть из окнонедобалкона?
барабашов
 
Повідомлень: 4243
З нами з: 16.06.15
Подякував: 278 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11868118691187011871
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2485, 2486, 2487
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24868 16636775
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2024 16:17
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5456746
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55567
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12412)
23.07.2024 11:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.